’Zonder parels zul je mij nooit zien!’

Barbara (58)

„In mijn kast hangen vooral kaftans; ze zijn mooi en zitten lekker. Knalturquoise en fluorescerend roze zijn mijn favoriete kleuren.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Donald (28) en Puck (23)

Donald: „Ik scoor mijn kleding bij mijn oom die muzikant was: en mooie blouses en broeken met wijde pijpen.

Puck: „Ik draag veel vintage. Dat vind ik leuker dan nieuwe kleding en het is een stuk goedkoper.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Helene (80)

„Ik weet niet hoe ik mijn stijl moet omschrijven, maar ik vind het belangrijk om me goed te kleden. Grote sieraden zijn in ieder geval typerend voor mij.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Wendeline (33)

„Romantische kleding vind ik mooi. Ik ga voor vintage kleding en ben gek op een soort jaren 50-stijl.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Mantas (26)

„Kleding moet comfortabel zitten. Vandaag ben ik helemaal in denim, maar dat is toeval. Ik vind het leuk om me te onderscheiden.”

Ⓒ Dennis van Doorn

Diana (76)

„Ik vind het leuk om er mooi uit te zien. Zonder parels om mijn nek en in mijn oren zul je mij nooit zien!”

Ⓒ Dennis van Doorn

