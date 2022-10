Dit moet je weten over een borstlift

Een borstlift is een operatie waarbij de borsten wat hoger geplaatst. Dat kan fijn zijn, want vrouwen met laag hangende borsten kunnen veel klachten ervaren, vertelt Van Engeland. „Ze kunnen bungelen tijdens het sporten en doen daardoor pijn. Ook krijgen vrouwen weleens last van irritaties, omdat de borst zo dicht op de huid zit. Maar ook vanuit cosmetisch oogpunt wordt de ingreep gedaan: sommige vrouwen vinden het mooi als hun borsten wat hoger staan.”

Ingreep

Om de borsten hoger te zetten, neemt Van Engeland een stukje overtollige huid in en plaatst ze het weefsel en de tepel wat hoger. „We halen de tepel er niet af”, benadrukt de plastisch chirurg. „Door het wegnemen van de huid worden de borst en tepel naar boven geschoven. Dit doen we altijd onder narcose.” Na de ingreep ontstaat er rondom het tepelhof wel een litteken. „Als we de borsten redelijk ver omhoog plaatsen, krijg je deze in je borstplooi. Dit litteken lijkt op een anker. Hoeven ze maar een beetje omhoog, dan heb je die plooi wat minder en is het litteken kleiner. Deze lijkt meer op een sleutelgat. Maar ik zeg altijd: eens een litteken, altijd een litteken.” Deze kun je volgens Van Engeland wel goed verbergen in je bikini of beha.

Voor of na de zwangerschap

Als je een borstlift overweegt, is het volgens Van Engeland goed om na te denken of je nog een kinderwens hebt. Tijdens de ingreep wordt namelijk de verbinding met de melkklier verbroken. „Ga er daarom vanuit dat je na de ingreep geen borstvoeding meer kan geven. Lukt het wel, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.” Aangezien borsten door hormonen tijdens de zwangerschap plotseling groter kunnen worden en daardoor weer kunnen gaan hangen, raadt Van Engeland het aan om liever te wachten met de ingreep tot na de zwangerschap. „Anders voelt het misschien alsof het voor niets was”, legt ze uit. „Maar het is wel goed om te weten is dat je borsten nooit meer zullen worden zoals ze in het begin waren, dus een lift heeft altijd wel resultaat.”

Te hoge verwachtingen

De tevredenheidsfactor zou hoog zijn, mits je realistisch tegen de ingreep aankijkt. „Wat ik weleens meemaak is dat vrouwen te hoge verwachtingen hebben. Je moet er niet vanuit gaan dat je borsten zo hoog en rond staan zoals een 20- of 25-jarige. We kunnen niet alles doen met plastische chirurgie.” Na de ingreep zakt de borst altijd nog een beetje uit door de zwaartekracht. Na zo’n drie maanden zou je een betrouwbaar beeld hebben van het resultaat. Na een jaar is dit definitief.

Risico’s

De ingreep gaat wel gepaard met een aantal risico’s. Je kunt volgens Van Engeland bijvoorbeeld last krijgen van een nabloeding of infectie. „Dit komt bij ongeveer drie tot vier procent van de mensen voor en is gelukkig nooit levensbedreigend”, stelt ze gerust. Bij een nabloeding kun je terug naar de operatiekamer en een infectie is vaak op te lossen met antibiotica. „Vrouwen die roken of suikerziekte hebben lopen meer risico op complicaties. Bespreek je situatie daarom altijd van te voren.”

Als je niet tevreden bent over het eindresultaat kun je een nacorrectie laten doen, maar ook dat kan nadelige gevolgen hebben. „Je hebt dan meer kans dat je tepel het niet overleeft. Aangezien we deze steeds hoger plaatsen, kan dat problemen met de doorbloeding veroorzaken. Je kunt hierdoor je tepel verliezen, al komt dat maar weinig voor.”

Herstel

Na een borstlift kan het zijn dat je een kleinere cupmaat hebt, zegt Van Engeland. „Echt kleiner worden je borsten niet, maar toch kiezen sommige vrouwen na een lift nog voor een borstvergroting. Dat levert geen complicaties op, want je komt niet bij de tepel in de buurt.” Veel pijn doet de ingreep niet, als de plastisch chirurg verhalen van cliënten mag geloven. „Wel krijg je last van gevoelige borsten en moet je minimaal twee weken rust nemen. De ingreep en bijbehorende narcose is een aanslag op je immuunsysteem en daarom voelen vrouwen zich erna vaak beroerd.” Vanaf de vijfde week zou je weer alles kunnen doen. Jonge vrouwen voelen zich vaak na twee weken alweer goed.

