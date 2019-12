Kerst vier je in het hele huis, vindt Nico

„Wat je nu veel ziet, is de natuur in huis. Bijvoorbeeld een grillige tak waar een paar kerstballen aan hangen. Of ornamenten gemaakt van rustiek rotan. Als spullen handgemaakt zijn, past dit nog beter in het thema omdat dan elk stuk uniek is.”

TIP Laat de natuurtrend ook terugkomen in de kerstballen. Unieke kerstballen zijn hip, bijvoorbeeld die met een miniwereldje aan de binnenkant.

Van deur tot tuin

„Kerst hoor je te voelen in het hele huis. Dus begin bij de voordeur en vergeet de hal ook niet. Want: there’s never a second chance for a first impression. De tuin hoort er ook bij: lichtjes in de bomen, dennenappels bij de voordeur en brandende lantaarns op het terras. Zo wordt het echt een feest!”

TIP Leuk om de gasten al bij de voordeur te verwelkomen met een glas champagne met wat rode cranberry’s erin.

Goud

„Goud is ook een trend dit jaar. Combineer het met wit, of nepsneeuw. En met een lint in de boom. Ik stop zelf gouden kunstbladeren tussen de boom voor wat extra sparkle. Ook zet ik altijd een boompje in de slaapkamer met wat lichtjes erin. Zo heb ik zelfs voor het slapengaan een feestelijk gevoel.”

TIP Met fijne kerstmuziek, kaarsen aan en lekkere hapjes op tafel wordt elk kerstfeest met vrienden of familie vanzelf een succes.

