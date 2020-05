Moeten middelbare scholen weer open?

De scholen worstelen met het waarborgen van de inmiddels beruchte 1,5 meter. De verplichte afstand die moet worden gewaarborgd, zorgt voor een drastische verlaging van de capaciteit. Zo kan er op de meeste scholen maar een kwart van de leerlingen tegelijk naar school. Dit zorgt voor diverse obstakels. Zo kan een docent bijvoorbeeld niet vier keer dezelfde les geven.

Daarnaast zijn er onduidelijkheden met betrekking tot het openbaar vervoer. Studenten mogen wellicht alleen van 11:00 tot 15:00 reizen, maar hoe zit dat bij scholieren? Verder maakt men zich zorgen om opstoppingen op de fiets bij bijvoorbeeld verkeerslichten en krappe straten. Scholen laten ook weten dat het rust geeft om tot de zomervakantie door te gaan met het afstandsonderwijs. Zo hebben ze de tijd om het nieuwe systeem door te voeren.

Proefperiode

Voorstanders zien de heropening echter als proefperiode om het systeem te testen voor het nieuwe schooljaar, aangezien het virus naar verwachting nog wel even onder ons zal zijn. Om de 1,5 meter te garanderen, is er een protocol opgesteld. Er wordt geadviseerd de grootte van de klas af te stemmen op de ruimte in een lokaal. Verder moeten er buiten en binnen de scholen looproutes worden aangelegd.

Praat mee

Het definitieve besluit omtrent het openen van de middelbare scholen horen we morgenavond. Wat hoop/vind jij? Is het haalbaar om alle scholen weer te openen? Of is het terecht dat ze pas na de zomervakantie met een schone lei willen beginnen? Praat mee op onze Facebookpagina!