’Niet filmen bij ongelukken, punt’

Vraag aan honderdduizend mensen of ze een reanimatie van een kind zouden filmen, aan een miljoen mensen desnoods, en iedereen zou stellig antwoorden dat ze dat niet in hun hoofd zouden halen. Logisch ook. Het dient geen enkel doel de doodstrijd van een kind vast te leggen. En zo heeft het ook geen zin om de gevolgen van verkeersongelukken vast te leggen.

Sensatiezucht

Toch gebeurt het keer op keer. Hulpdiensten vragen regelmatig op social media of omstanders het willen nalaten te gaan filmen, als ze bezig zijn met hun werk. Maar wie zijn die mensen dan toch? Hoe kan het dat we dit massaal veroordelen, maar dat er toch zo regelmatig mensen de telefoon uit hun broekzak vissen om hun sensatiezucht te bevredigen? En wat doen ze met zo’n filmpje? Online zetten? Wat ben je dan gevoelloos en dom.

In 2017 interviewde ik Saskia, zij verloor haar man aan een auto-ongeluk. Omstanders filmden zijn reanimatie en zetten de beelden op YouTube. Terwijl Saskia naar het ziekenhuis reed, kreeg haar dochter de video onder ogen. Ik kan er niet bij. Hoe durf je op zo’n moment überhaupt aan je telefoon te denken? Saskia’s dochter moet de rest van haar leven dealen met het gemis van haar vader. En de beelden op haar netvlies.

Opengeknipte auto

Ik woon in een gemeente waar een heel actieve nieuwsfotograaf werkt. Als we in de verte sirenes horen, weten we dat het nieuwsfeit binnen tien minuten op zijn site staat. Het stilt onze honger naar sensatie. In het dorp wordt vaak gekscherend gezegd dat een ongeluk nog niet plaats heeft gevonden of het staat al online. En hoe discreet deze fotograaf het ook doet, ik heb er toch moeite mee.

Je zal als moeder even checken waarom je zoveel herrie hoort en een traumahelikopter ziet landen. En dat je dan de scooter van je kind in duizend stukken ziet liggen. Of de auto van je man, volledig in de kreukels. Natuurlijk is de politie in de meeste gevallen eerder bij jou aan de deur. Maar wat is de toegevoegde waarde dat die door de brandweer opengeknipte auto, waarin je grote liefde het leven liet, voor altijd terug te vinden is op het wereldwijdeweb?

Likes

Een ander laten zien dat je iets spannends hebt meegemaakt in je leven - alles voor de likes. Dat je daarbij volledig voorbij gaat aan het intense verdriet van een ander, boeit niet. Hulpverleners hebben hun handen vol aan wat echt belangrijk is; het redden van een leven. Dus misschien moeten de omstanders die nog wél weten wat fatsoenlijk is, hun filmende medemens aanspreken. Voed elkaar maar op. Druk het je kinderen op het hart. Neem het op in lessen maatschappijleer. En is het trouwens al verboden bij wet? Misschien wordt dat ook eens tijd.

Het zal in de meeste gevallen niet eens rot bedoeld zijn, het is vooral ondoordachte dommigheid. En kuddegedrag ook. Als de één een camera pakt, mag jij het ook. Nou, niet dus. Draai de rollen eens om. Stel jezelf voor op de plek waar het slachtoffer ligt. Zit je dan te wachten op toeschouwers? Op je eigen doodstrijd, voor eeuwig terug te zien op internet? Nee natuurlijk niet. Nou, zo simpel is het dus. Niet filmen bij ongelukken, punt.