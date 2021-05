’Ik schaam me voor mijn dikke buik’

Lieve Sabine, ik vind het niet fijn als mijn vriend mijn buik aanraakt. Ik voel me er zo ongemakkelijk onder dat ik de hele tijd wegdraai of zijn handen op mijn borsten leg als hij er per ongeluk toch aankomt. Ik weet dat ik te dik ben, maar afvallen lukt me gewoon niet. Hoe kom ik van dit rotgevoel af?”

Sabine: „Weet je wat het mooie is; jouw vriend ziet jouw buik niet zoals jij jouw buik ziet. Hij raakt jou gewoon aan, zonder dat hij bedenkt dat je dat misschien niet prettig vindt. Maar ik snap ook dat dat best moeilijk is om zelf zo te zien. Lezeres Cristi de Crocq van Delwijnen heeft op onze VROUW Facebook pagina ook een mooi antwoord voor je achtergelaten: ’Heb je het hem ook uitgelegd in plaats van dat je steeds zijn handen verplaatst? Ik denk eigenlijk dat eerlijk zijn over jouw zelfbeeld en kijken of je daar iets aan kunt doen meer vruchten af zal werpen dan lijnpogingen die geen succes hebben. Als je een fijne vriend hebt dan reageert hij begripvol, wat bij jou spanning zal wegnemen. En dan kunnen jullie samen kijken wat voor jou prettig is als het gaat om aangeraakt te worden.’

Lezeres Patricia van Koll heeft weer ander advies voor je. ’Ik ken genoeg mensen met meer omvang. En die hebben allemaal een relatie.’ Ze vindt het jammer dat je jezelf zo naar beneden haalt. En voegt daaraan toe dat dat totaal niet nodig is. ’Ga elke dag voor de spiegel gaan staan en zeg tegen jezelf: Ik ben mooi, Ik ben de moeite waard, Ik ben trots op mijzelf! Oordeel niet negatief op je uiterlijk totaal niet nodig.’

Dan zijn er ook nog een paar vrouwen die je adviseren om er toch iets aan te gaan doen als je er echt te ongelukkig van wordt. Kan ontzettend moeilijk zijn, maar iedere ochtend tien minuutjes buikspieren trainen, kan een oplossing zijn. Maar nogmaals, jouw vriend heeft er geen problemen mee dus zodra jij dat zelf ook accepteert, gaat er iets veranderen. Ik wens je heel veel succes!”

