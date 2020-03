Moeder Monique dreigt op straat te komen: Ik heb geen buffer

Het meest ingrijpende gevolg waar Monique en haar zonen van 17 en 14 jaar aan moeten geloven, is dat ze waarschijnlijk afscheid moeten nemen van hun woning, zo zegt ze. „Als alleenstaande moeder kan ik de huur van ons particuliere huurwoning in Loenen aan de Vecht niet meer ophoesten. Gelukkig ontvang ik wel een uitkering, maar die is te laag om mijn huidige vaste lasten mee te kunnen bekostigen.”

Op het lijf geschreven

„Ik had mijn oude baan opgezegd, omdat ik daar niet meer helemaal op mijn plek zat. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen ik hoorde dat ik was aangenomen als projectmanager in de mediawereld, kon ik mijn geluk niet op. Deze baan stond op mijn lijf geschreven. Mijn jongens waren dolblij voor me, de schatten!”

„Mijn nieuwe werkgever en ik zijn veel in contact geweest over de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ik hoefde mij absoluut geen zorgen te maken, zo werd mij beloofd. Het contract was immers al getekend; op 1 april zou mijn eerste werkdag zijn. Na twee maanden proeftijd zou ik meteen een vast contract krijgen.”

Geen werk

„Deze droom werd ruw verstoord toen ik twee dagen geleden - nota bene om 22:30 uur - werd gebeld door mijn nieuwe werkgever. ’Sorry Monique, maar bij nader inzien kan je niet bij ons komen werken’, zei hij. Het coronavirus had een grotere impact op het bedrijf dan ze tot dan toe hadden gedacht. Ze hadden geen projecten meer voor mij.”

„Ik zag mijn leven aan me voorbij flitsen. Mijn huis, mijn kinderen… Hoe moet ik mijn huur gaan betalen en voor mijn kinderen zorgen? Zie maar eens een baan te vinden in deze crisisperiode. Hoe ik het ga doen weet ik niet, maar ik ga zeker niet bij de pakken neer zitten.”

Glas is halfvolf

„Ik moet nu contact gaan zoeken met mijn huurbaas om mijn situatie uit te leggen. Dat ik de huur niet meer kan betalen. Dat ik geen buffer heb. En dat ik niet sta ingeschreven bij de woningbouw… Doodeng. Ik hoop dat hij begrip heeft voor de situatie, maar ik vrees het ergste. Helemaal omdat ik niet weet hoelang dit gaat duren.”

„In de tussentijd houd ik mijn oren en ogen open voor een nieuwe werkuitdaging. Gelukkig heb ik een hele brede achtergrond: van IT tot de fashionbranche… Ik heb zelfs jarenlang mijn eigen bedrijf gehad in de marketing. Ik zoek een commerciële functie met verantwoordelijkheid en vrijheid. En wat ik niet weet, dat leer ik heel snel. Bij mij is het glas altijd halfvol!”.