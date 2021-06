Diana werd getroffen door de bliksem: ’Het is een groot zwart gat’

Diana met haar hond Ayla. Ⓒ Eigen foto

Wat voor voor Diana Zwerwer (34) - beter bekend als DJ Deetox - vier jaar geleden een zomer vol optredens had moeten worden werd een zomer van herstel. Ze werd op klaarlichte dag getroffen door de bliksem. Er was geen regen en slechts in de verte een beetje gedonder maar desondanks was de eerste klap raak. „Mijn schoen was ontploft, daar was de bliksem de grond in geslagen.”