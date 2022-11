Premium Het beste van De Telegraaf

Sabine doet een ayahuasca-sessie: 'Ik glijd weg in een gedachtestroom'

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

’Ik kijk naar mijn vriendinnen en zie ze allebei met een dikke grijns rustig op hun matras liggen.’ Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Coördinator Sabine moest er even over nadenken of ze wel een ayahuasca-sessie wilde doen. Want wat zou zo’n spirituele reis in jezelf losmaken en zou het wel een beetje goed begeleid worden? Toch won de nieuwsgierigheid het. Sabine vertelt over haar ayahuasca-ervaring in de nieuwe VROUW Glossy uit.