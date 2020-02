Zetten posters van Second Love aan tot overspel?

De datingsite heeft meer dan 900.000 leden en is speciaal bedoeld voor mensen die een keertje ’lekker vreemd’ willen gaan. Maar de politieke partij SGP ziet de commercials van de datingsite als oproepen tot overspel, die kunnen leiden tot relatieproblemen en zelfs echtscheidingen.

Oprichter Erik Drost is verrast door de maatregel van de burgemeester. „Wij doen niets dat illegaal is en zetten evenmin aan tot echtscheiding. Maar ik zal er echt geen zaak van maken; het betekent ook weer extra publiciteit”, zegt hij tegen het AD.

Dit is niet de eerste keer dat Second Love onder vuur ligt. Eerder in 2016 moest Second Love - wederom naar aanleiding van klachten van de SGP - noodgedwongen stoppen met het uitzenden van radio- en televisiespotjes op tijden waarop ook jongeren het zouden kunnen horen en/of zien.

