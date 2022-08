Laat jij je verwarming deze winter uit?

Op dit moment levert Rusland minder gas aan Europa, waardoor het risico ontstaat dat er een gastekort zal ontstaan. Volgens Rijksoverheid is er in Nederland nog geen gastekort, maar de energieprijzen stijgen wel. Het kabinet neemt al maatregelen om Nederland voor te bereiden op de winter, bedrijven en huishoudens worden opgeroepen zo veel mogelijk energie te besparen. Op Twitter valt te lezen dat veel mensen dit nu doen, omdat het veel kosten bespaart.

Duitsland

Duitsland heeft wegens het gastekort aangekondigd dat verwarmingen in openbare gebouwen vanaf 1 september niet hoger mogen staan dan 19 graden. In de hal of gang moet de verwarming helemaal uit. Dit geldt niet voor ziekenhuizen of zorginstellingen. Ook mogen bedrijven hun gevel niet meer verlichten als het donker is. Het doel hiervan is dat er 2 procent minder gas verbruikt wordt. Zwitserland heeft als doel gasverbruik van bedrijven en huishoudens met 15 procent te verminderen, want dit land is voor gas totaal afhankelijk van de import.

Nederland heeft deze maatregelen nog niet aangekondigd. Ben jij wel al voorbereidingen aan het treffen voor komende winter?

Reactie

De buren van Rose gaan proberen de verwarming uit te zetten deze winter.

Marieke kreeg van de klantenservice van haar energiebedrijf te horen dat ze haar verwarming beter uit kon zetten deze winter. Daar is ze boos over.

Zet je de verwarming uit? Dan heeft Emine nog wat tips om de winter te overleven.

Praat mee

