11 tips voor een creatieve lockdown

1. Diamond painting

Een rustgevende hobby waarmee je lekker aan de slag kunt gaan? Dat is een goede samenvatting van de opkomende trend diamond painting. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er met speciale diamond steentjes een ’painting’ van maken door ze : dieren, cartoons, een eigen foto, mooie landschappen... De materialen die je nodig hebt kun je onder andere hier vinden. Hoe het werkt? Sorteer je diamond steentjes in verschillende bakjes, bestudeer nummers en kleuren en leg de steentjes op basis daarvan neer. Deze hobby lijkt heel erg op het kleuren en schilderen op nummer, waarbij elk nummer voor een bepaalde kleur staat, en is ideaal om een regenachtige zondag gezellig(er) mee door te komen.

2. Scrapbooking

Misschien ken je deze nog wel van vroeger: je pakt oude tijdschriften, kranten en plakplaatjes en gaat lekker knippen en plakken om een mooi scrapbook te maken. Heerlijk om even tussendoor te doen en geïnspireerd te raken. Maar in het huidige digitale tijdperk heeft niet iedereen zomaar een stapel knipsels liggen. Een online scrapbook is dan het ideale alternatief. Er zijn tal van sites (zoals Canva) waarbij je digitaal een fraai boek kunt maken, om zo je mooiste herinneringen op te slaan.

3. Handlettering

We tikken te veel en schrijven te weinig. Resultaat: een steeds belabberder handschrift en lelijk geschreven kaarten. Je kunt daar iets aan doen door een doe-het-zelf-cursus handlettering - oftewel schoonschrijven - te volgen. Voor een klein bedrag koop je stiften en boekjes die je voor deze hobby nodig hebt. Op YouTube staan tal van video’s die je stap voor stap meenemen in de kunst van het handletteren. Binnen de kortste keren maak je een kunstwerkje van je handgeschreven uitnodiging.

4. Waxzegel maken

Wil je je eigen unieke stempel op die mooie handgeschreven brief zetten? Koop dan zegellak in de (boek)winkel in verschillende kleuren en maak een leuk ontwerpje met je eigen initialen. Of bedenk een soort familiewapen en kerf dat (in spiegelschrift) in een stuk zacht hout. Er zijn talloze manieren om van wax een persoonlijk zegel te maken. Hier vind je informatie over het laten smelten van de zegellak en de manier waarop je dit veilig doet. Het is een unieke manier om straks je kerstkaart te verzegelen; je familie en vrienden zullen zwaar onder de indruk zijn!

5. Tuin in de vensterbank

In het koude en natte herfst/winterseizoen is leuk tuinieren niet altijd aan de orde. Wil je je groene vingers toch laten wapperen, begin dan in je vensterbank een mini-tuintje. Wat dacht je van je eigen kruiden kweken, die je vervolgens kunt gebruiken in heerlijke herfstgerechten? Of misschien ben je een theeliefhebber en wil je liever unieke theebrouwsels maken? Kweek dan je eigen theeplantjes. Ze hebben veelal niet veel aandacht nodig, dus dat kan niet mislukken. Hier vind je meer informatie.

6. Bruisbal maken

Heerlijk ontspannen na een lange werkdag of een druk weekend? Met een bruisbal voor in bad zit je altijd goed. Als je hem ook nog eens zelf maakt, kun je ontspanning en creativiteit op een leuke manier combineren. Behalve wat bakpoeder en zetmeel heb je vooral heerlijke geuren nodig en goede olie. Ga jij voor een sinaasappelbruisbal of toch voor de regenboogversie?

Hiervoor heb je nodig:

Citroenzuur

Maiszetmeel

Baking soda

(Aromatische en plantaardige) olie

Voedingskleurstoffen

Glitters!

Het volledige recept is hier terug te vinden.

7. Servies decoreren

Kopjes, schoteltjes, schalen; (bijna) elk servies valt mooi te versieren met een setje porseleinstiften. Leuk om zo met je (klein)kinderen een persoonlijk verjaardags- of kerstcadeau voor je favoriete familielid te maken. Vergeet niet om na het schilderen je kunstwerk in de oven af te bakken! Laat het bord enkele minuten in de voorverwarmde oven staan (160 graden) en hierna nog voor ongeveer een half uur afkoelen.

8. Art/bullet journal

De ideale manier om te brainstormen, ideeën te bewaren en dingen te plannen. In een bullet journal maak je een eigen agenda die je volledig kunt personaliseren naar jouw smaak. Dit is meestal een boek of schrift waarin de pagina’s leeg zijn, zodat je er je eigen twist aan kunt geven. Denk hierbij aan een kalender, gewoonte-tracker, vision- of moodboard en een pagina waarop je je maandelijkse inkomsten en uitgaven bijhoudt. En als je graag creatief bezig bent, is dit een perfecte plek om ideeën voor de toekomst bij te houden, lekker op de ouderwetse knip- en plakmanier. Bullet journals zijn te koop bij verschillende boekwinkels en webshops.

9. Sieraden maken

Wat voor sieraad ontbreekt nog in jouw sieradendoos? En waarom maak je die dan niet zelf? Vaak kost het materiaal dat je daarvoor nodig hebt, niet veel. Hier vind je alles wat je nodig hebt. Denk hierbij aan naald en draad, een tang, sieradenlijm, kralen en haakjes. Geef er je eigen twist aan en maak er iets unieks van. Oorbellen maken met je geboortesteen? Een ring met een bedeltje van je favoriete dier? Of toch een halsketting met je naam eraan? De opties zijn eindeloos en je kunt lang genieten van het resultaat.

10. Geurkaarsen maken

Dit is leuk om samen met je vriendinnen te doen: zelf geurkaarsen maken. In hobbywinkels of online vind je talloze starterspakketten. Bedenk vooraf hoe jouw huis deze herfst en winter moet ruiken. Ga je voor iets ontspannends of voor een pittige geur? Kaneel, fruit, blomen... Er is genoeg keus.

11. Krans maken

Het maken van kransen is helemaal in. En nee, niet alleen kerstkransen. Koop een kleine hoepel in een hobbywinkel, verzamel (kunst)bloemen en takken en span er een mooie stof of touw omheen. Je kunt ook een leuke spreuk in de hoepel maken of een spinnenweb. Leef je uit!