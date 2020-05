Daghoroscoop 29 mei

VANDAAG JARIG

Onder invloed van de maan zullen dit jaar diverse financiële trends de toon zetten. Het zal verstandig blijken om tijdens voorspoed schulden af te betalen. Kinderen en kleinkinderen houden zich rustig, al kan één van hen gespannen zijn door een studie, of moet geopereerd worden.

RAM

U weet wat lucratief kan zijn; maak wat u weet of kunt te gelde. Besef dat u wel eens te conservatief bent. Bescherming geven is goed, maar te veel bescherming niet. Bijt niet te snel van u af als uw ideeën worden tegengewerkt.

STIER

Als u hard hebt gewerkt kunt u vandaag wat lusteloos zijn. Verwen uzelf maar eens. Vat niet elke negatieve opmerking persoonlijk op en doe uw best zaken in het juiste perspectief te zien. Maak van een klein incident geen megaprobleem.

TWEELINGEN

Het kopen van een speciaal geschenk zal meer tijd vergen dan u hebt ingeschat. Koop niets wat niet geruild kan worden. Met charme komt u vandaag ver. Zeg “nee” als iemand u wil dwingen iets te doen waar u niet achter staat.

KREEFT

U kunt minder energiek zijn dan anders, maar uw inlevingsvermogen en fantasie werken optimaal. Laat meer uw hersens dan uw lijf werken. U kunt waardevolle contacten leggen als u vriendelijkheid uitstraalt. Zorg dat u er goed uitziet.

LEEUW

Uw geest staat op scherp; een goed moment om zaken op een rij te zetten. U hebt een speciaal talent om dingen uit te zoeken en anderen te ondervragen. Bevredig uw hang naar luxe om voor een project de beste spullen te kopen.

MAAGD

U kunt wat lusteloos zijn maar dat wordt gecompenseerd door uw geestkracht. Stort u op een project dat tegemoetkomt aan uw behoefte aan luxe. Werk met levendige kleuren en goede materialen. Omring u met intelligente mensen.

WEEGSCHAAL

Doe kalm aan als u minder fit bent dan gewoonlijk. Denk na over hetgeen u wilt bereiken zonder daar meteen mee te beginnen. Intelligentie is nuttiger dan assertiviteit. Door aardig te zijn bereikt u meer dan veel eisen te stellen.

SCHORPIOEN

Gebruik uw schrijf- en spreekvaardigheid om professioneel te scoren. U kunt op het werk goed met iedereen opschieten maar laat u niet meeslepen door emoties. Werk een strategie uit die uw carrière ten goede kan komen.

BOOGSCHUTTER

Geholpen door uw intuïtie bent u slimmer dan anders. Als u uw ego te veel ruimte geeft kan dat een conflict met naasten oproepen. Eis niet te veel van uw geliefde; besef dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw eigen geluk.

STEENBOK

Gehuwden zullen intens genieten van hun relatie; praat over uw leven samen en niet over geld of familieproblemen. Ga wandelen of een stuk fietsen en kijk elkaar weer eens diep in de ogen. Nog alleen? Een romance is mogelijk.

WATERMAN

Uw energie kan te wensen overlaten maar u zult desondanks veel werk verzetten, terwijl uw geest overuren maakt. Vraag collega’s u te helpen. Overbelast uw rug niet. Koop biologische producten voor gezonde voeding.

VISSEN

U kunt vandaag goed communiceren. Uw geliefde staat voor u open en zal gunstig reageren op een liefdesverklaring. Vrijgezellen kunnen iemand ontmoeten op een station of in de rij bij een supermarkt. Maak meteen een afspraak.