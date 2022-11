Erica (33): ’Als onze autistische dochter boos wordt, moeten we alles laten vallen’

„Onze kinderen hoeven niet veel te doen in het huishouden. Dat komt omdat onze oudste dochter autisme heeft. Haar hoofd zit vaak vol met prikkels en dan lukt een vast huishoudelijk taakje niet. Daarom hebben onze andere kinderen deze ook niet. We vinden het oneerlijk hen meer te laten doen in huis, omdat zij geen autisme hebben. Bart en ik pakken het daarom gewoon zelf op. Ik doe het meest, want ik ben door de zorg voor mijn gezin recent gestopt met werken.

Financieel

Onze dochter durft vanwege haar autisme niet alleen naar de wc en vergeet wel eens dat ze zich aan het aankleden is. Ze heeft daarom veel zorg nodig. Naast mijn werk de zorg voor haar en mijn andere kinderen dragen, vind ik erg zwaar. Bart werkt nog wel, hij is bedrijfsleider bij een hoveniersbedrijf en werkt vijf dagen in de week.

Dat ik niet meer werk, betekent wel dat er minder geld op onze gezamenlijke rekening binnenkomt. Dat is jammer, maar gelukkig vindt Bart het niet erg. We betalen nog steeds alles samen. Dat kan ook niet anders, want ik heb geen eigen rekening.

Ik ben niet bewust bezig met mijn financiële onafhankelijkheid, want tussen mij en Bart gaat het gewoon goed. Als ik er klaar voor ben, ga ik wel weer werken. Maar voor nu zit ik thuis en neem ik het huishouden grotendeels op me. Wel zo eerlijk, omdat hij vijf dagen in de week werkt.

Huishouden

Dat ik veel doe in het huishouden, betekent niet dat Bart niets doet. Hij verricht buiten bijvoorbeeld de nodige klustaken. En wanneer ik de kinderen ’s avonds naar bed breng, ruimt hij snel even het huis op. We zijn een goed team en erg flexibel. Dat laatste is nodig, want onze autistische dochter kan door haar stoornis soms plotseling boos worden. Dan moeten we alles laten vallen waar we mee bezig zijn.

Bart en ik komen dus niet altijd toe aan de huishoudelijke taken. Daarom vragen we de kinderen wel of ze hun eigen slaapkamer willen opruimen, net als dat ze hun eigen bord naar de keuken moeten brengen. Dat gaat goed.

Passen en meten

In de zomervakantie laten we onze dochter soms de vaatwasser doen: door haar autisme is ze heel geordend en kan ze hiermee makkelijk uit de voeten. En als we merken dat ze het aan kan, laat ik haar de was opvouwen. Dit soort losse taakjes doe ik met mijn kinderen spelenderwijs.

Mijn andere dochter is bijvoorbeeld erg competitief en daarom doe ik met haar wel eens ‘wie is sneller: ik met de tafel afruimen of jij met de blokken opruimen?’ Mijn zoontje helpt vaak mee de boodschappen op te ruimen als deze bezorgd zijn, dat voelt voor hem als spelen.

Maar het blijft passen en meten. Over het algemeen is ons motto in het huishouden: liever dat we de zorg voor de kinderen goed doen, dan dat ons huis er tiptop uitziet.”

Meer VROUW

