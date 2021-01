Daghoroscoop 22 januari

VANDAAG JARIG:

Eten is voor jou als Waterman vaak meer een noodzakelijk iets dan een vorm van genieten. Dat is jammer, omdat het juist voor je welzijn van belang is van elke maaltijd een plezierig en ontspannen moment te maken. Voedsel verteert beter als je er de tijd voor neemt. Denk daar eens aan dit jaar.

RAM:

Breng je financiële zaken op orde. Het zal je in een opgewekte stemming brengen als je in een gezamenlijke monetaire kwestie licht hebt gebracht. Een hypotheek of lening kan het begin zijn van een nieuwe levensfase. Deel je tijd efficiënt in.

STIER:

Een deal kan op het punt staan zijn beslag te krijgen of een grote verkoop wordt overeengekomen of bevestigd. Sta klaar om te tekenen. Het consolideren van relaties zal in je voordeel werken. Stel je op als sleutelfiguur.

TWEELINGEN:

Richt je aandacht op het doel dat je komende maand wil bereiken. Een goed gesprek met een vriend(in) kan helpen de spanning binnen je sociale kring terug te dringen. Je zult beter weten met wie je wel of niet moet omgaan.

KREEFT:

Extra kennis kan de inspiratie zijn voor hetgeen je wil bereiken. Laat je leiden door een ingeving die te maken heeft met onderwijs of een buitenlandse bestemming. Een vriend kan zijn loyaliteit bewijzen met een onzelfzuchtige daad.

LEEUW:

Op het werk kun je met lastige mensen te maken krijgen. Blijf beleefd en respectvol, ook tegen mensen die dat niet verdienen. Als je met succes wil overleven moet je in de zakenwereld ook met onplezierige lieden kunnen samenwerken.

MAAGD:

Je kunt in een stemming zijn om het tegen iedereen op te nemen. Overtuig jezelf ervan dat je de juiste strijd voert en achter een zaak staat die de moeite waard is. Vechtlust kan de mensen met wie je dagelijks verkeert van je vervreemden.

WEEGSCHAAL:

Onverwachte confrontaties zullen je overvallen en zijn moeilijk te vermijden. Blijf eerlijk, maar houd je opvattingen over mensen voor je. Concentreer je op eigen zaken. Blijf rustig, bouw energie op en wees daar zuinig op.

SCHORPIOEN:

Met een no-nonsense benadering behaal je het beste resultaat. Je creatieve talent heeft ruimte nodig. Laat je door niemand de les lezen. Trek het je niet persoonlijk aan als er pijnlijke of hatelijke opmerkingen circuleren.

BOOGSCHUTTER:

Nu de werkweek ten einde loopt, is het tijd wat kalmer aan te doen. Geniet van een tevreden gevoel als je werk klaar is. Solliciteer met zelfvertrouwen als je werk zoekt of een betere baan ambieert. Je kunt indruk maken.

STEENBOK:

Een zekere roekeloosheid kan je ertoe brengen vanavond de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Je leven lijkt sneller te verlopen dan anders. De mens van uw dromen kan je ertoe verleiden te veel risico te nemen.

WATERMAN:

De kosmos is op jouw hand; een aantal van je wensen lijkt in vervulling te gaan. Gebruik je bijzondere vaardigheden en het vermogen succesvol om te gaan met de vele hulpbronnen die tot je beschikking staan.

VISSEN:

Het kan een interessante dag worden. Je bent artistiek geïnspireerd en gedisciplineerd waardoor je op hoog niveau kunt scoren. Ontwikkel een strategie om geld te besparen, verspilling te verminderen en het milieu te ontzien.

