Daghoroscoop 3 december

VANDAAG JARIG

U bent een unieke persoonlijkheid en zit op uw eigen wijze in elkaar. Wat voor anderen geldt, geldt doorgaans niet voor u, en omgekeerd – u zult dat zelf moeten uitvogelen. U neigt naar overdrijven, zowel consumptief, maar ook als een fanatieke gezondheidsmaniak. Dat kan kostbaar uitpakken.

RAM

Gedraag u voorbeeldig; u kunt deze week in de schijnwerpers terecht komen. Denk schrander en uit u beknopt als u wordt uitgenodigd u aan te sluiten bij een elitair gezelschap. Een snelle studie zal tot een positief resultaat leiden.

STIER

Wees niet verbaasd als u betrokken raakt bij activiteiten waar u geen idee van had er ooit aan te zullen deelnemen. Veranderingen kunnen u voor een raadsel plaatsen en u ertoe brengen andermans motieven ter discussie te stellen.

TWEELINGEN

Geestelijke alertheid is van belang en ook aandacht voor details. Een tegenvallende financiële verplichting komt u snel te boven als u eerlijk bent jegens de betrokkenen. Sommigen krijgen te maken met een belastingprobleem.

KREEFT

Zoeken heeft alleen succes als u heel precies weet wat u zoekt. Gebruik uw energie niet voor onrealistische verwachtingen; stel vast wat u wilt bereiken. Uw talent om met mensen om te gaan kan vandaag tot verkoopsucces leiden.

LEEUW

Richt uw aandacht op het behoud van fitness nu het feestseizoen met zijn sociale gebeurtenissen nadert. Demonstreer uw artistieke en creatieve talent door zelf decoraties, cadeaus en kaarten te maken in het kader van de komende feestelijkheden.

MAAGD

U kunt gedwongen worden u in het openbaar te vertonen. Misschien moet u uw definitie van plezier maken herzien. Hebt u net een baby of kleinkind dan zult u ervaren dat deze meer tijd en energie eist dan u zich had voorgesteld.

WEEGSCHAAL

U munt uit in innovatief denken en gemotiveerd spreken en anderen zullen het dus niet erg vinden dat u de leiding neemt. Onderdruk echter uw neiging bazig te zijn of drammerig. Een uitstekend moment om een huis te kopen.

SCHORPIOEN

Uw vermogen te kunnen sparen zal van pas komen. U kunt indruk maken met uw ideeën. Bemoeienis met een vrijwilligersproject kan tot gevolg hebben dat u ook op andere gebieden aan het werk wordt gezet. Wees er trots op.

BOOGSCHUTTER

Door uw lichaam flink aan het werk te zetten wordt uw denkproces gestimuleerd. U beschikt momenteel over een sterke mentale instelling. Neem initiatieven en toon u besluitvaardig. Regel financiële kwesties.

STEENBOK

Blijf met beide benen op de grond en benader alles waarmee u te maken krijgt met een dosis gezond verstand. U kunt op goede ontwikkelingen rekenen. Buit de kansen die u geboden worden uit, zij doen zich niet eeuwig voor!

WATERMAN

Kom op de proppen met goede, innovatieve ideeën die gedeeld kunnen worden met de baas, collega’s en klanten als u een verkoopbijeenkomst bijwoont. Doorbreek de geijkte routine om gemotiveerd te blijven, maar speel niet met vuur.

VISSEN

Inspanning wordt beloond als u anderen in staat stelt deel te nemen aan uw activiteiten. Alles zelf doen eist te veel van u en berooft u van voldoende vrije tijd om te sporten en ontspannen. Plan uw dagen en uren zo dat u tijd overhoudt.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.