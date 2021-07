’Op vakantie deed ik het met een vrouw’

„Het lukte gewoon echt niet om in de zomer van 2017 met het hele gezin op vakantie te gaan. Mijn man Michel werkt als zelfstandige en hij had een prachtige opdracht gekregen, die goed betaalde en een leuke, creatieve uitdaging voor hem betekende. Maar het gevolg was wel dat hij in de maanden juni, juli en augustus fulltime bezet was. Hoe moest dat nou met de vakantie? Ik zag het niet zitten om de hele schoolvakantie thuis te blijven met onze kinderen (Rosa van 9 en Marnix van 7).

Resort

Daarom besloten we dat ik drie weken naar een resort in Zuid-Frankrijk zou gaan met de kinderen. Het was pittig om in mijn eentje dat hele eind naar het zuiden te rijden, maar het resort was fijn, het zwembad was geweldig en het eten ook prima. Er was entertainment voor de jeugd en ik kon lekker genieten van de zon op een bedje met een boekje. Perfect.

Michel en ik appten elkaar tig keer per dag, want ik miste hem en voelde me ook best een beetje verloren in mijn uppie. En ik had het met hem te doen: wij lekker op vakantie en hij hard aan het werk in Nederland! Het resort werd bijna helemaal bevolkt door gezinnen. Logisch, midden in het hoogseizoen.

Maar na een week arriveerde er een vrouw die ook alleen op vakantie was met haar twee kinderen. Als vanzelf trokken we naar elkaar toe. Maria bleek een Vlaamse vrouw van mijn leeftijd. We kletsten wat af over ons werk, relaties (zij is gescheiden), de kinderen, onze interesses... Ook onze kinderen vermaakten zich prima met elkaar. We hadden echt een leuke klik. We lagen bij het zwembad, aten ’s avonds met z’n allen en als de kinderen op bed lagen, dronken Maria en ik nog een wijntje.

Zomerliefde

Het was weer zo’n heerlijke, warme zomeravond dat we met een glas op het terras voor mijn appartement zaten, Maria’s babyfoon op tafel. Ik maakte een compliment over haar prachtig gebruinde huid en toen zei Maria dat ze mij ook een mooie vrouw vond. Voordat ik doorhad wat er gebeurde, begonnen we te zoenen. Nog nooit was me dat overkomen! Ik heb diverse vriendjes gehad voordat ik trouwde, maar met een vrouw had ik nog nooit iets gedaan. Even dacht ik: help, waar ben ik mee bezig?! Maar ik vertrouwde haar en eigenlijk was het gewoon heel opwindend. Al snel nadat we waren begonnen met zoenen, voelde ik Maria’s hand onder mijn hemdje. Enfin, even later lagen we met elkaar in bed en hebben we uitgebreid de liefde met elkaar bedreven.

De volgende dag voelde ik me wel een beetje schuldig. Maar toen ik Maria in de verte zag lopen, maakte mijn hart een sprongetje. Ik leek wel verliefd... De laatste week samen daar in het hotel hebben we nog een paar keer gevreeën. Superopwindend! Op de dag van vertrek voelde ik me een tikkie triest, maar ook dankbaar voor deze bijzondere ervaring. We wisselden gegevens uit en sindsdien appen we regelmatig, gewoon, zoals vriendinnen dat doen. Met af en toe een flirterig grapje, maar dat is het dan ook.

Thuis heb ik mijn man Michel natuurlijk verteld over Maria, maar niet dat we tussen de lakens zijn beland. Aan de ene kant omdat ik toch vreemdgegaan ben, ook al is het met een vrouw. Misschien vertrouwt hij me niet meer als ik een volgende keer weer zonder hem weg zou gaan. Een andere reden dat ik hem niets over Maria vertel, is dat ik de herinnering voor mezelf wil koesteren. Ik hou van mijn man en we vrijen nog steeds fijn. Maar deze zomerliefde met Maria is voor mij toch wel heel speciaal.”

