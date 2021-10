Daghoroscoop 19 oktober - Laat je gevoelens spreken, Leeuw

VANDAAG JARIG

Je bent het liefst in gezelschap van mensen van wie je iets kunt leren: academici, religieuze mensen, maar ook buitenlanders. Maak er een punt van om komend jaar deze contacten te onderhouden. Tijdens een studie kunnen vrienden voor Cupido spelen, maar ook kinderen kunnen die rol op zich nemen.

RAM

De kosmos zet jou in de schijnwerpers en er zal dan ook veel vraag naar je zijn. Jouw energie neemt toe, dus gebruik je tijd productief. Ga vroeg aan de slag. Over alles dat vandaag ter sprake komt dient goed te worden nagedacht.

STIER

De ochtend kan rustig verlopen, maar daarna kan het drukker worden. Een onverwacht uitje vanavond kan hoogst ongebruikelijk en opwindend verlopen en je in staat stellen nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren.

TWEELINGEN

Op financieel en zakelijk gebied kun je behoefte hebben aan meer openheid. Details kunnen ontbreken en onbegrijpelijk technisch of juridisch jargon vraagt om deskundig advies. Een prettig gesprek kan in ruzie ontaarden.

KREEFT

Welke plannen je ook maakt en hoezeer je ook handelt met een compleet beeld voor ogen, er dreigen valkuilen die lastig te vermijden zijn. Weet waar je mee bezig bent en voor welke belangen je opkomt. Ga niet in op iets dat je niet wilt.

LEEUW

Je kunt zin hebben in avontuur en, als je mag kiezen, zullen dat activiteiten zijn die fysieke inspanning vereisen, zoals wandelen, klimmen of fietsen in de buitenlucht. Verlang je ook naar romantiek, laat dan je gevoelens spreken.

MAAGD

Uit onverwachte hoek kan jou een gulle gift bereiken, misschien van een ver familielid. Het kopen van een huis of het opknappen van jouw huidige woning kan een goede besteding zijn en een prima investering in je toekomst.

WEEGSCHAAL

Relaties vragen aandacht en zijn van belang. Er kan twijfel ontstaan over de richting die een affaire inslaat en wat het eindresultaat zal zijn. Wat er ook gebeurt, het zal goed uitpakken met een onverwacht positieve uitkomst.

SCHORPIOEN

Een gulle instelling en warme gevoelens treffen vandaag zowel jou als jouw omgeving. Wat je anderen geeft aan hartelijkheid, vriendschap en steun zul je van hen terug ontvangen. Er ligt een gunstig accent op spreken in het openbaar.

BOOGSCHUTTER

Fysieke inspanning in combinatie met een leuk spel kan je een geweldige tijd bezorgen. Zelfs als je niet bijzonder atletisch bent zul je enthousiast zijn. Het gaat erom dat je een beetje je best doet en probeert te winnen.

STEENBOK

Je zult op deze plezierige dag liever creatief bezig zijn dan praktisch. Alles wat je met fantasie en flair doet zal goed verlopen en met een hoger dan gebruikelijk rendement. Voer vandaag geen grote veranderingen door.

WATERMAN

Je gebruikelijke gezonde verstand kan verstek laten gaan. Stel dingen uit die een praktische benadering vereisen. Maak gebruik van een gelegenheid om een familielid te ontmoeten dat je al lang niet hebt gezien of gesproken.

VISSEN

Je kunt met een ingrijpende, mysterieuze ervaring te maken krijgen. Als je blij bent met de baan die je hebt kun je behoorlijk scoren, maar als je niet tevreden bent is het slim om nu naar een nieuwe positie in dezelfde branche te solliciteren.

