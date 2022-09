’Soms heb ik gewoon geen zin om sociaal te doen’

Of ik op de eerste woensdagavond van december al plannen heb en zo nee, of ik het dan leuk vind om samen uit eten te gaan. Het appje van een vriendin staat sinds vanmorgen vroeg onbeantwoord in mijn lijst. Ik weet niet zo goed wat ik moet antwoorden. Want nee, er staat dan nog niets in mijn agenda. En dat wil ik graag zo houden ook. Ik heb namelijk geen fláúw idee of ik het op de eerste woensdagavond van december leuk vind om uit eten te gaan. Mijn hemel, ik weet niet eens waar ik morgenavond zin in heb.

Op sommige dagen heb ik gewoon geen zin om sociaal te doen. Dan ben ik even leeg. Op. Klaar. Dan wil ik na mijn werk naar huis, iets makkelijks eten en een serie bingen op de bank. Kort van tevoren zie ik zo’n dag vaak meestal wel aankomen, lang van tevoren niet. Het zou zomaar kunnen dat de eerste woensdagavond van december er eentje is. Wie weet, het duurt namelijk nog meer dan twéé maanden. TWEE MAANDEN. Anyway, ik heb er een bloedhekel aan om te cancellen, dus mocht het inderdaad zo’n dag zijn, dan zit ik de hele dag te hopen dat zij dat doet. En als ze dat niet doet, heeft ze grote kans dat ik er tijdens onze afspraak niet helemaal bij ben, omdat ik oprecht even niet meer kan. Ook niet gezellig.

Irritant

In Nederland zijn we van het plannen. Soms tot op het control freakerige af. Vieren we een verjaardag? Dan krijgt iedereen weken van tevoren een appje en zijn er gezette tijden waarop iedereen mag langskomen. Gaat de bel een half uur voor aanvang, zitten we vloekend op de bank omdat ‘het nog lang geen tijd is’. Komt iemand later, dan vinden we dat vooral heel irritant. We plempen onze hele agenda’s vol en raken in paniek als we er ook maar iets van afwijken. Logisch, want als je je dagen zo vol ramt, blijft er geen ruimte voor spontaniteit.

Ik ben hier toch echt geboren, maar écht Nederlands voel ik me niet vaak. In ieder geval niet als het gaat om plannen. Privé dan. Op werk probeer ik zo gestructureerd mogelijk te zijn, mijn daarbuiten houd ik graag spontaan. Om zes uur ‘s avonds bedenken dat er gebarbecued gaat worden en even snel langs de Appie om wat spullen te kopen. Een vriendin appen of ze thuis is en een halfuur later voor de deur staan met een zak chips voor een filmavond. Halverwege de ochtend worden gebeld door mijn Belgische vriendin met de vraag of ik het weekend iets te doen heb, ‘niet echt’ antwoorden en vervolgens horen: ‘Oké, dan stap ik met een kwartiertje op de trein!’

Off day

Terug naar het appje van vanmorgen. Ik heb ‘m inmiddels heel eerlijk beantwoord. Nadat ik had gezegd dat het me heel leuk lijkt om weer eens af te spreken en uit eten gaan altijd een goed idee is, vervolgde ik met de mededeling dat ik die eerste woensdagavond van december nog niets heb staan, maar ik hem ook nog niet wil volplannen omdat ik geen idee heb of ik daar die dag zin in heb. Ik sloot af met: ‘Als ik die woensdagavond nou vrij beloof te houden, laat jij het me dan weten als je voor die tijd een gaatje vindt?’ Nu maar hopen dat dat het geval is en dat - mocht het niet zo zijn - ik op die inmiddels beruchte eerste woensdag van december geen off day heb.

