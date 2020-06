Deel 24: ’Seks met dat ijskonijn was een verplicht nummer geworden’

Verdomme, ik baal als een stekker: een verstoorde date met Sara en daarna opdrachten krijgen van mijn broer. Anouk heeft het weer helemaal voor elkaar. Ik begrijp best dat Lente in paniek was. Het moet shocking zijn geweest om haar anders zo nette moeder laveloos aan de keukentafel vinden. Arm kind.

Voor de buitenwereld lijkt Anouk beheerst, alsof ze alles onder controle heeft. Ze eet nooit te veel, drinkt uitsluitend een glas Grüner Veltliner, staat dagelijks op d’r kop of rent een rondje dorp. Perfect, kalm, prachtig.

Kinderen

Dat dacht ik ook. Tot we besloten kinderen te krijgen. Toen ging het mis. De eerste maanden waren we nog hoopvol. We vreeën gewoon wat vaker. Maar toen er na drie maanden nog geen positieve test was, sloeg bij Anouk de paniek toe. Ik had er zelf niet zo veel problemen mee. Dan wordt het een jaartje later. Wat maakt het uit? Maar Anouk vond dat wel een probleem. Ze wilde een kind en wel meteen. En dus nam ze maatregelen. Het begon met verstandige standjes (man altijd bovenop). Toen dat niet hielp, ging de thermometer bepalen wanneer we het deden.

Vervolgens werd ik onderzocht (prima zwemmers) en daarna zij (ook niets mis). Wat er wel aan de hand was, bleef een raadsel: „Gewoon blijven proberen,” adviseerde de arts. „En vergeet er niet van te genieten.” Dat laatste was makkelijker gezegd dan gedaan. Het was een verplicht nummer geworden. Een vooraf bepaalde oefening met een ijskonijn. Dus om het genieten van seks niet af te leren, versierde ik voor het eerst de secretaresse.

Ziekenhuis

Ondertussen sportte Anouk als een gek, at gezond en las alles op het gebied van vruchtbaarheid. Ze werd strak, daarna dun en uiteindelijk graatmager. Ik ging door met Roxy, de secretaresse: eerst alleen ’s avonds of bij Roxy thuis, maar na verloop van tijd werden we overmoedig en deden we het ook op kantoor gewoon tussen 9 en 5.

Tot die keer waarop Roxy onder het bureau zat met mijn lid in haar mond en Anouk binnenkwam. Roxy hield zich muisstil en drukte haar lijf tegen de bureaupoot, uit het zicht van Anouk. Anouk kletste gewoon tegen me alsof er niets aan de hand was. Over wat we gingen eten, dat zij nog naar de yogales wilde en hoe laat ik thuis zou zijn. Geen spoor van een vermoeden van wat er onder het bureau gebeurde. Ze praatte gewoon verder, draaide zich uiteindelijk om en ging naar huis.

Fluitend kwam ik die avond thuis. Geen Anouk. Zoekend en roepend ging ik door het huis. Anouk was niet in de keuken, niet in de woonkamer en ze lag ook niet op bed. Ik vond wel een lege fles wijn, een leeg familiepak gesuikerde pinda’s, stroopwafels en gevulde koeken en een halve fles wodka naast ons bed.

Toen ging de telefoon. Mijn broer. Hij had Anouk gevonden toen hij even op bezoek kwam. En nu lag ze in het ziekenhuis waar haar maag werd leeggepompt. Later zei ze dat het de stress was van de uitblijvende zwangerschap. Ik heb die avond niet meer met haar gepraat, want ik was woedend. Ik ben kwaad de deur uitgelopen. Mijn broer heeft zich toen ook over haar ontfermd. Hij heeft haar opgehaald uit het ziekenhuis en naar huis gebracht. Ik was te kwaad. Gelukkig bleek ze kort daarna zwanger en dronk ze geen druppel meer.

Sara

Ik breng mijn kinderen bij mijn moeder en ga zelf bij Sara slapen. Als dat mag. Een andere oplossing zie ik op dit moment niet. Gedwee stappen ze uit: „Ik haal jullie morgen op voor school.” „Is goed,” antwoordt Lente. „Storm?” vraag ik. „Hmmm,” doet hij. „Ik denk dat mama even wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Begrijpen jullie dat?”

„Ja,” beaamt Lente „Storm?” vraag ik weer. „Hmmmm,” mompelt hij. „Kun je even je telefoon wegdoen,” vraag ik. „We moeten even goed met elkaar praten. Dat gaat niet als jij op je telefoon kijkt.” Weer een hum als antwoord. Om gek van te worden. Ik besluit het voor vandaag hierbij te laten. De boel nu op de spits drijven heeft geen zin: „Morgenavond gaan we met elkaar eten.” „Tuurlijk,” zegt Lente. „Hmmm,” zegt Storm.

Als ik mijn kinderen heb afgezet bij mijn moeder, rij ik door naar Sara. Ik heb hier nog iets goed te maken, want ook haar avond werd verstoord. Gelukkig zit ze daar niet mee. Ze is blij me weer te zien: „Blijf je slapen?” vraagt ze. Precies waar ik op gehoopt had. „En blijf je dan de rest van het weekend ook?”

„Ik heb eigenlijk de kinderen beloofd om morgen met ze te eten.” Ze knikt begrijpend: „Waarom kom je dan niet hier? Is het niet eens tijd dat we kennis maken met elkaar…”

