VROUW magazine Crêpes suzette met cognac: sausje hoort erbij!

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Flambeer de saus niet, maar wals de pan om alles goed te mengen. Ⓒ Recept uit Sausbijbel van Julius Jaspers.

Culi-expert Marjolein: „De eerste Rokjesdag is waarschijnlijk al voorbij als dit nummer verschijnt, want in maart scheen de lentezon al volop. Zelf was ik nog niet zover, maar op mijn eerste picknick neem ik in elk geval de Italiaanse soda mee van deze pagina. Je moet er wel even naar zoeken, maar hij is lekker!”