Heeft corona jou veranderd?

Inmiddels lijkt het allemaal alweer een beetje voltooid verleden tijd. Er zijn nog regels om Covid-19 verder uit te bannen, maar er mag weer steeds meer. En toch, als je voor de zoveelste keer in een winkel je handen ontsmet, omzichtig uitwijkt voor een tegenligger op de stoep en dan wel koffie met je moeder op leeftijd kan drinken, maar haar nog steeds niet mag knuffelen, dan vraag je op een gegeven moment toch af: wordt het ooit weer zoals het was of is de wereld voorgoed veranderd?

Nu het ergste stof is gaan liggen en er steeds meer licht gloort aan de horizon, wordt het tijd om de balans op te maken. Help je mee? Vul dan de enquête in.