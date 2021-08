MAFS-seksuologe Eveline Stallaart: 'Soloseks is heel belangrijk’

Verminderd verlangen heeft volgens Stallaart meestal te maken met een balans die verdwenen is. „Vaak is er één partij in de relatie die niet meer tevreden is. Door alle dagelijkse beslommeringen en balletjes die je moet hooghouden, merk je toch dat mensen te veel met hun hoofd ergens anders zijn. Het is dan heel makkelijk om te zeggen: ’ik ben moe’ of ’ik heb vandaag geen zin’.

Negatieve spiraal

Wanneer je wilt dat het verlangen terugkomt in je relatie, is het belangrijk om aan te kaarten dat je meer tijd met elkaar wilt doorbrengen. „Op het moment dat jij dat vuurtje niet af en toe lekker aanzet, komt het verlangen ook niet meer uit het niets.”

Het is wel belangrijk dat je het niet alleen voor je partner doet. „Het gevaar is dat veel mensen seks hebben voor een ander. Het is misschien alweer een week geleden en je hebt het gevoel dat je aan je ’quotum’ moet komen. Dat is zonde, omdat je de seks dan aanvliegt als een soort moetje.

Dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat je weinig opwinding ervaart. Hierdoor ga je steeds meer tegen de seks opzien, omdat het een negatieve associatie krijgt. Uiteindelijk zal je jouw partner ook steeds vaker gaan afwijzen en zo kom je in een negatieve spiraal terecht.”

Soloseks

Maar hoe zorg je er dan voor dat het vlammetje blijft branden? „Soloseks is heel belangrijk. Je zet je seksuele waakvlam aan, waardoor je testosteron omhooggaat en je seksueel wat meer aanstaat.

Ga met je partner in gesprek. Doen jullie allebei nog weleens aan soloseks en hoe vaak? Zorg ervoor dat je samen de balans vindt. Het is niet de bedoeling dat je man bijvoorbeeld 10 keer in de week masturbeert en jij maar 1 keer, dan krijg je alsnog een schuine verhouding.”

Moeite doen

Volgens Stallaart is het ook belangrijk dat je elkaar niet uit het oog verliest. „Blijf moeite voor elkaar doen. Als je in een nieuwe relatie stapt, verloopt alles vanzelf. Je kent elkaar nog niet zo goed en dat maakt het spannend en nieuw. Hiernaast probeer je constant de beste versie van jezelf te zijn.”

„Wanneer je in een lange relatie zit, ken je inmiddels iedere centimeter van elkaars lichaam, dus de nieuwigheid is er dan wel af. Maar dit betekent niet dat je geen moeite meer voor elkaar hoeft te doen. Ik heb het dan niet over het standaardverhaal: trek een lingeriesetje uit de kast. Maar ga weer een keer op date, hoor en zie je partner echt en kom eens van de bank af.”

Communiceren

Hiernaast moet je ook goed met elkaar blijven communiceren. „Het klinkt heel suf, maar het is een belangrijke stap naar een beter seksleven. Het is niet de bedoeling dat je gaat vingerwijzen. Het is gewoon goed om af en toe bij elkaar in te checken. Ben je nog wel tevreden? Hoe zou het anders kunnen? Wees ook eerlijk over je verlangen of wensen.”

Herinneringen ophalen

Het kan ook helpen om samen oude herinneringen op te halen. „Uit onderzoek blijkt dat je meer naar elkaar gaat verlangen als je samen herinneringen ophaalt van leuke vrijpartijen. Er is gemeten dat er dan in het brein veel vreugde wordt aangewakkerd. Dus wees niet bang om te vragen wat het allerspannendste moment is geweest voor jouw partner. Mogen al deze tips niet helpen? Schakel dan hulp in om erger te voorkomen.”