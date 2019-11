Daghoroscoop 29 oktober

VANDAAG JARIG

Er zal in 2020 regelmatig sprake zijn van stress, maar niet ernstig genoeg om voor problemen te zorgen. Gekruid eten, dat het lichaam verwarmt, is goed voor u. Uien, knoflook, pepers werken helend en een warm klimaat is beter voor u dan kou. Pak u ’s winters goed in als u het koud hebt.

RAM

U kunt zich ineens bewust worden van de rol die u in het leven van anderen speelt. Het zal u motiveren en eventuele tekenen van neerslachtigheid verdrijven. Omstandigheden zijn gunstig op gebieden die aandacht voor details vereisen.

STIER

Als u zich vastberaden opstelt is het eenvoudiger om een taak te volbrengen waar u niet onderuit kunt. Volg nauwlettend de voorschriften als u zware lasten moet tillen of met machines omgaat en hoedt u voor ongeduld en haast.

TWEELINGEN

Concentratie en wilskracht nemen toe waardoor veel zaken soepel zullen verlopen. Overeenkomsten zullen makkelijk tot stand komen al zou communicatie duidelijker en directer moeten zijn. Zorg ook voor plezier.

KREEFT

Uw enthousiasme voor een nieuw project neemt toe, maar u moet voorzichtig blijven. Neem nu nog geen beslissingen. Een huiselijke situatie kan nodig maken dat u vrij neemt en als dat het thuisfront blij maakt, is het de moeite waard.

LEEUW

Zelfdiscipline is nuttig en kan u vandaag helpen succes te behalen. Wat aanvankelijk een zware last leek kan nu een voordeel worden. Doe uzelf niet tekort. Besef wat u waard bent en zorg dat u dienovereenkomstig wordt beloond.

MAAGD

Let op de stemmingen van de mensen om u heen; er lijkt sprake van te veel officieren en te weinig soldaten. Als u tracht de leiding te nemen krijgt u te maken met tegenwerking. Als u uw dienst al te zeer pousseert raakt u klanten kwijt.

WEEGSCHAAL

U kunt op de proef worden gesteld door een toenemende aanspraak op uw tijd en energie, om nog te zwijgen over uw vaardigheden. Houd er rekening mee dat u met een gevoelige situatie en lange tenen te maken krijgt.

SCHORPIOEN

Een politiek onderwerp kan u enthousiasmeren om u achter een activistengroepering te scharen. U zult er veel ervaring opdoen, maar doe het alleen als u denkt de wereld te kunnen redden en niet om iemand een plezier te doen.

BOOGSCHUTTER

Stel u praktisch en realistisch op als u besluiten moet nemen of extra verantwoordelijkheden op u moet nemen. Er kan ruzie ontstaan met een medewerker of vriend. Probeer kritiek te slikken en streef naar een compromis.

STEENBOK

Een promotie kan als en totale verrassing komen. Degenen die een nieuwe baan zoeken moeten exact hun wensen onder woorden brengen. Uw ervaring zal een belangrijke rol spelen, zeker als u goede referenties hebt meegekregen.

WATERMAN

De sfeer is stabiel en stelt u in staat uw aandacht te richten op een bijzondere opdracht. Anderen kunnen vandaag verward en humeurig zijn maar u kunt met deze kosmische invloed uw voordeel doen. Iemand kan u verlaten.

VISSEN

Laat u niet afleiden zodat u de positieve invloed niet misloopt die vandaag in ruime mate aanwezig is. Ga uitdagingen aan en overwin obstakels. Binnen een vereniging kunnen gesprekken interessante en nuttige informatie opleveren.

