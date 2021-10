’Ik kocht snel een nieuw muisje, in de hoop dat mijn zoontje niets doorhad’

„Mijn zoontje Julian (5) had twee mannetjesmuizen van mijn ouders gekregen. Inclusief zo’n speelbal die door het hele huis rolt en overal in de weg ligt. Ook kregen ze samen een mooi hok, al bleek dát na twee weken niet zo’n goed idee.

Oppermuis

Terwijl Julian dacht dat ze als echte jongens’ stoeiden zag ik wat anders. Die muizen wilden duidelijk allebei de baas zijn. Al dacht ook ik ’ach, ze zullen het wel uitzoeken en vervolgens samen in het holletje dicht bij elkaar gaan slapen’. Die ochtend bracht ik Julian naar school en deed vervolgens weer thuis een lugubere vondst.

’Terrormuis’ Puck had toegeslagen: Mosy had tandafdrukken in zijn lijfje en was morsdood. Het waren dus hoogstwaarschijnlijk toch geen muizen uit eenzelfde worp geweest...

Hoe moest ik dat in godsnaam aan Julian vertellen? Zeggen dat Puck en Mosy te wild hadden gestoeid? Dat Mosy was ontsnapt en weggelopen? Nee, dat verdriet kan Julian echt niet hebben. Al helemaal niet als hij over een week op Dierendag, net zoals z’n vriendjes, zijn beestjes mee naar school mag nemen.

Mosy 2.0

In de stress pakte ik het levenloze lijfje, begroef ’m achterin de tuin en reed naar de dierenwinkel waar ze ook waren gekocht. Missie: op zoek naar Mosy 2.0. Ik kocht een muis uit dezelfde worp - dit keer dus zeker - en met dezelfde bruingrijze kleur als Mosy. Julian zou niks doorhebben. Yes!

Angstig keek ik ’s middags toe hoe Julian reageerde op zijn muizen. Gelukkig, hij begroette ze nog steeds als Puck en Mosy. Julian bracht zijn twee maatjes mee naar school. Tot op de dag van vandaag weet hij niet dat Mosy eigenlijk helemaal geen Mosy is. Mij hoor je voorlopig niet meer piepen...

