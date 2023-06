’Hoe kom ik van mijn gezichtshaar af?’

Door hormoonveranderingen kan gezichtsgroei zeker toenemen, dat is een feit. Vooral op de bovenlip en kin is dat het geval. De haren kunnen ook dikker, grijzer en stugger zijn waardoor het nog lastiger is om hier vanaf te komen. Je kunt tijdens de overgang ook ineens last krijgen van donkere haren terwijl je voorheen gewoon donsachtige, blonde haren had. Dat alles heeft te maken met het feit dat je op oudere leeftijd minder oestrogeen aanmaakt. Testosteron krijgt de overhand en daardoor groeit er meer haar op kin en bovenlip. Als je nog niet in de overgang bent kan het trouwens ook zijn dat je bij andere hormoonstoringen, nieraandoeningen of het gebruik van medicijnen meer kans op haargroei in het gezicht hebt.

Gelukkig zijn er nogal wat manieren om aan gezichtsontharing te werken. Kies de methode die op dit moment bij jou het beste past.

Waxen of harsen

Dit kun je zelf thuis doen of je laat het bij de schoonheidsspecialist doen. Het is wel pijnlijk en dus even doorbijten! Striploze hars werkt niet door te plakken maar de hars krimpt bij het afkoelen en daardoor blijven de haren achter in de wax. Deze methode werkt ook goed op donshaartjes die bijvoorbeeld op de wangen en jukbeenderen voorkomen. Warm de emulsie op in een waxwarmer en breng deze met een houten spatel op de huid aan waar de ongewenste haren zitten. Test de was/hars altijd eerst even op de hand of deze niet te heet is anders kun je de huid verbranden. Na het afkoelen de wax eraf rollen en de haren komen vanzelf mee. Wel belangrijk: maak de huid altijd eerst goed schoon met een ontsmettende lotion. Ga je voor de waxstrips? Dan moet je de strip er in één ruk afhalen en na afloop ook de lotion gebruiken of een verzachtende crème om de plakkerigheid van je huid af te krijgen.

Epileren

Sommige mensen zweren erbij: gewoon ouderwets epileren met een pincet. Zelf ben ik fan van de Tweezerman en laat ik deze twee keer per jaar bijslijpen (je kunt de pincet naar ze opsturen). Epileren betekent dat de haar met wortel en al eruit getrokken wordt en dat is bijvoorbeeld voor wenkbrauwen heel handig. Als je niet zoveel haren hebt op kin en bovenlip is dit ook een prima methode waardoor je 2-3 weken van de haartjes verlost bent. Een goede, vergrotende spiegel is wel een must daarbij! Zo zie je geen enkel haartje over het hoofd. Tip: als je in het vliegtuig bij het raam zit heb je ook het allerbeste licht om te epileren.

Ontharingscrème

Heb je geen zin in pijnlijk gedoe en geknoei? Dan is een ontharingscrème een oplossing maar je moet dit wel vaak doen omdat de haren sneller terug komen want de wortels worden niet verwijderd. Breng de emulsie aan en laat dit even intrekken, daarna kun je met een spatel of een katoenen doekje de crème eraf vegen en verdwijnen de haartjes ook. Vooraf testen op de huid is verstandig om te zien of je wel tegen deze chemische producten kunt. Een andere optie is om het gezichtshaar te bleken met blonde haarverf. Maar de aanwezige waterstofperioxide is slecht voor de huid en niet iedereen kan hier tegen.

Scheren

Dit is een hele snelle methode voor als je haastig de deur uit moet en geen tijd meer hebt om je haren te verwijderen. Het is niet de beste methode want de haren zijn eigenlijk binnen no time weer terug en je kunt ook stoppels, ingegroeide haren en scheerbultjes krijgen.

Laseren

Wil je het liefst voorgoed afscheid nemen van die eeuwige pincet en de irritatie van regelmatig stoppels op je lip en kin hebben? Dan is een permanente oplossing voor jou beter en kun je overwegen om de gezichtsbeharing definitief weg te laten laseren. Laat dit wel bij een ervaren schoonheidsspecialist of kliniek doen want als het niet goed gedaan is kunnen er littekens op je huid ontstaan. De behandeling van rood, blond of grijs haar is wel lastiger in dit geval. Je bereikt het beste resultaat in 5-10 behandelingen met donker en stug haar. Hou er rekening mee dat de haartjes op de kin het langst paraat blijven en dat dus ook iets langer kan duren.

Elektrolyse

Niet te verwarren met laseren. Dit is nogal een langdurige kwestie namelijk. Een hele dunne naald gaat in het haarzakje en wordt door een elektrische stroomstoot voorgoed uitgeschakeld. Dit kan bij alle haartypes en dus ook bij de lichtere haarsoorten. De haartjes worden stuk voor stuk gepakt dus het is flink tijdrovend en daardoor niet goedkoop. Voor de behandeling mag je een paar maanden niet epileren en kun je alleen maar scheren. De haarzakjes moeten namelijk wel stevig genoeg zijn om ze aan te kunnen pakken.

Lichtflitstherapie- IPL

Hierbij wordt de haarwortel door de warmte vernietigd en valt vanzelf uit. Deze lichtflitstherapie/IPL vind ik zelf heel goed werken en kan sinds kort ook op het gezicht worden toegepast dankzij speciale flits-opzetstukken die iets minder krachtig zijn dan bijvoorbeeld voor onder je oksels. Voorheen was het alleen geschikt voor het lichaam. Ik ben fan van de Philips Lumea, dit is een apparaat dat intense lichtflitsen geeft en als je dit regelmatig blijft gebruiken komen de haartjes niet meer terug. Omdat ik deze al jaren gebruik is het eigenlijk een routineklus geworden. Je merkt dat na een paar behandelingen de haartjes ook vanzelf dunner worden. Fijn is het ook dat je dit om de paar dagen of slechts eens per week doet waarbij je maar een paar minuten kwijt bent voor het hele gezicht. Het voordeel is dat je dit gewoon zelf thuis kunt doen!

Nazorg

Het is belangrijk om de huid na het ontharen, hoe je het ook doet, extra aandacht te geven. Probeer het ontharen bij voorkeur in de avonduren te doen want dan kan de huid nog een hele nacht herstellen en bijkomen. Ook als je rode uitslag hebt verdwijnt dit doorgaans. Gebruik een peeling in de week erna om ingegroeide haren te voorkomen en neem een crème zonder al te veel toevoegingen om de huid te verzachten.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.