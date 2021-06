Chocolade-olijfolie-ijs met zeezout... Smullen!

Vandaag is het misschien wel een van de belangrijkste dagen van het jaar als je van ijs houdt. Chocolade-ijs specifiek, want het is Chocolade-ijs dag. Eerder deelde VROUW-collega Marjolein al dit heerlijke recept van chocolade-olijfolie-ijs met zeezout van Yvette van Boven. Op deze heugelijke dag plaatsen we ’m graag opnieuw!

Ingrediëten chocolade-ijs

500 ml volle melk

200 g slagroom

6 eierdooiers

125 g fijne kristalsuiker

200 g pure chocolade (70% cacao)

1 volle el cacao

100 ml goede olijfolie

½ tl zeezout

snuf zoutvlokken

Bereidingswijze chocolade-ijs

Stap 1

Breng de melk met de slagroom tegen de kook aan in een pan met een dikke bodem. Klop de dooiers met de suiker en het zout licht en schuimig.

Stap 2

Giet al kloppend het hete melk/roommengsel bij de dooiers en giet alles terug in de pan. Verwarm al roerende (NB: laat niet koken, want dan stolt het ei) tot het mengsel een dikke vla is geworden.

Stap 3

Voeg de chocolade toe en roer tot die is opgelost. Zeef de cacao en roer die er ook door. Laat de vla afkoelen.

Stap 4

Roer de olijfolie door de vla en zet de kom in de koelkast tot de vla koud is. Draai het mengsel tot ijs in een ijsmachine of zet het in de diepvries en roer om de vier uur de ijskristallen stuk.

Chocolade-ijs serveren:

Serveer het ijs met een drup olijfolie en een paar vlokken zeezout.

Dit recept staat in ’Home made basics’ van Yvette van Boven (Uitgeverij Nijgh Cuisine).