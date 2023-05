Deze witte aspergeschotel maakt jouw Moederdag compleet!

Ingrediënten witte aspergeschotel (Voor 4 personen)

1 kg witte asperges

1 kg krieltjes in de schil

2 el olijfolie

zout

4 eieren

125 g ongezouten roomboter

2 takjes peterselie

200 g gekookte ham

Verder nodig

bakplaat met bakpapier

Stap 1: Schillen maar

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Schil de asperges en snijd het houtachtige uiteinde weg; bij verse asperges hoeft er nauwelijks iets af. Halveer dikke asperges in de lengte.

Stap 2: Op de bakplaat

Boen de krieltjes schoon en halveer grote exemplaren. Verdeel de asperges en de krieltjes over de bakplaat. Besprenkel ze met de olijfolie en bestrooi met zout naar smaak. Rooster de asperges en de krieltjes in de oven in ongeveer 30 minuten gaar. De exacte oventijd is afhankelijk van de dikte van de asperges en de gewenste gaarheid: prik met de punt van een scherp mes in de asperges om de gaarheid te controleren. Controleer meteen ook de aardappelen op gaarheid door erin te prikken.

Stap 3: Eieren koken

Kook intussen de eieren in 7 minuten hard. Laat ze schrikken, pel en halveer de eieren.

Stap 4: Peterselieboter

Smelt in een steelpan de boter. Hak de peterselie fijn. Roer de peterselie door de boter. Voeg zout naar smaak toe. Neem de asperges met de krieltjes uit de oven. Leg de ham en de eieren losjes tussen de asperges. Serveer met de peterselieboter.

