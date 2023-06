’Ik ben niet echt jaloers op vaders die wel iedere avond thuis zijn’

Huisvader

Tim Gouw (35) is getrouwd met Mirjam (35, leidinggevende bij een internationaal bedrijf). Ze wonen in Spanje en hebben een dochter van 5 en een zoon van 3. Hij is huisvader.

„Toen onze oudste werd geboren, woonden we in Canada. Mirjam had daar recht op anderhalf jaar verlof; dat is daar beter geregeld dan in Nederland. Ze heeft uiteindelijk zes maanden opgenomen, daarna nam ik het over. De geplande twee maanden werd uiteindelijk vier jaar. Ik haal uit mijn werk - ik ben consultant - niet de voldoening die Mirjam wel uit haar werk haalt. Ik ben wel ambitieus, maar ik hecht niet veel waarde aan geld verdienen. We konden het ook met minder geld prima af.

Ik zie bij andere mannen weinig betrokkenheid bij hun kinderen. De verhouding is scheef. Mijn vrienden vinden het wel grappig dat ik huisvader ben. Zij worden al gek als ze twee uur met hun kinderen zijn, zeggen ze. Ik denk dat veel vaders niet bekwaam zijn in het zorgen voor hun kinderen, omdat ze het te weinig doen. Er is geen enkel bewijs dat vrouwen het beter kunnen. Mijn dagen zijn zo gevuld; het is een fulltimebaan, alleen dan onbetaald. Met een beetje mazzel heb ik ook nog wat tijd over voor mezelf. In het begin haalde ik er geen voldoening uit, nu wel. Je krijgt geen loon en geen beoordeling. Ik weet nu dat ik het beste geen verwachting van de dag kan hebben. Mirjam vindt het wel chill dat ik thuis ben. De opvoeding doen we echt samen en natuurlijk hebben ook wij wel eens gezeik over het huishouden. Maar er is vooral rust in huis. Als zij vier dagen naar New York moet voor haar werk, dan kan dat. Nu de kinderen allebei naar school gaan, ga ik mijn werk weer oppakken - ik overweeg als economiedocent.”

Weekendvader

Bartho Laurens de Blaauw (30) is schipper en boomrooier. Zijn vrouw Linda werkt op een advocatenkantoor. Dochter Tessa (3) ziet hij één weekend in de twee weken uitgebreid.

„Ik werk als schipper week op, week af. Sinds ik vader ben, is het wel een stuk moeilijker geworden om zo veel van huis te zijn. Zeker de eerste dagen heb ik last van heimwee. We proberen regelmatig te bellen en elke ochtend videobellen we even - als de verbinding het toelaat. In de week dat ik thuis ben, werk ik vijf dagen voor mijn eigen bedrijf; ik ontmantel bomen die niet vrij kunnen vallen. Ik ben opgegroeid met hout, het is een hobby van me. Daarnaast zijn de extra inkomsten een leuke bijkomstigheid.

Linda neemt het grootste deel van de opvoeding van Tessa voor haar rekening. Zij werkt 24 uur per week. Ik ben in twee weken één weekend echt bij ze en dan proberen we altijd iets leuks te doen. Een weekendje naar een bungalowpark, bijvoorbeeld. Of we gaan naar het zwembad of naar een speeltuin.

Er zijn best wel wat moeilijke momenten, waarop ik ervan baal dat ik zo veel weg ben. Als Linda of Tessa ziek zijn, bijvoorbeeld. Dan vind ik het rot dat ik ze niet kan helpen en de belasting voor Linda nog groter is. Maar ik ben niet echt jaloers op vaders die wel iedere avond en ieder weekend thuis zijn. Ik weet niet beter. Mijn eigen bedrijf loopt heel goed, ik sluit niet uit dat ik daar in de toekomst fulltime mee verder ga en dan stop met varen. Dat zou ik dan ook doen om meer bij Tessa te zijn. Nu zie ik haar maar de helft van het jaar. ’Papa, wanneer ben je weer thuis?’, vraagt ze regelmatig. Op zo’n moment voel ik me schuldig.”

