Heeft het zin om je kinderen te dwingen tot een schermloze vakantie?

De zomervakantie: tijd om even nader tot elkaar te komen en als gezin te onthaasten. Of is het juist de perfecte gelegenheid om 24 uur per dag te gamen, televisie te kijken en ongestoord door sociale media te scrollen? Veel kinderen zullen misschien, haast intuïtief, voor het tweede kiezen. Wat te doen als je nou juist gepland had om je kinderen wat meer aan te kijken deze zomer, tot echte gesprekken te komen of activiteiten te ondernemen waarvoor je geen schermpje nodig hebt? Kun je je kinderen van hun telefoon, tablet en computer weghouden tijdens de vakantie? En heeft dat nog voordelen op de korte of lange termijn?

Bewuste keuzes

Volgens Peter Nikken, lector Jeugd & Media bij Hogeschool Windesheim, kunnen je kinderen (en jijzelf) zeker baat hebben bij een schermloze vakantie. „Het is helemaal geen gek idee om tijdens de vakantie bewustere keuzes te maken over het schermgebruik in de opvoeding”, stelt Nikken. „Het kan grote voordelen hebben dat kinderen zichzelf moeten gaan vermaken zonder schermpje in de hand.”

Chagrijn

„Je zal in eerste instantie te maken krijgen met protesten en chagrijn, maar vaak blijken kinderen op den duur toch heel creatief met de middelen die ze wél beschikbaar hebben. Zonder scherm maken ze bijvoorbeeld sneller vriendjes op vakantie, leren ze zichzelf beter kennen en ontdekken ze misschien talenten die verborgen zouden zijn gebleven als ze alleen maar met hun telefoon op de bank hadden gehangen.”

Aandacht en diepte

Deins dus in eerste instantie niet terug voor het risico op ruzie en gedoe, benadrukt Nikken. Dat hoort er nu eenmaal bij en is onvermijdelijk. „Het hoort bij de ontwikkeling dat kinderen zich eerst zullen afzetten. Toch zullen de nieuwe afspraken die je maakt op den duur wel degelijk lonen. Alles wat je als gezin samen doet, kan meer aandacht en diepte krijgen. Wandelingen, bordspellen, gesprekken met elkaar, zelfs en zwembadbezoek: als de schermen van tafel zijn, kom je op een andere manier in contact met je kinderen, en ook de kinderen onderling.”

Goede voorbeeld

Let wel op dat je als ouders het goede voorbeeld geeft, adviseert Nikken. „Als je zelf wél veel met je telefoon bezig bent op vakantie, geef je het verkeerde signaal. Dat is overigens niet alleen op vakantie belangrijk, maar het hele jaar door. Dubbele boodschappen werken niet. Let op je eigen gedrag. Onderzoek heeft al aangetoond dat veel kinderen aangeven meer contact met hun ouders te willen. Zorg dus dat je zelf niet weggedoken zit in je telefoon. Durf je kwetsbaar op te stellen en realiseer je dat je dit samen, als gezin doet.”

Voortzetten

Is het ook mogelijk om de nieuwe routine na de vakantie voort te zetten, of verval je dan toch algauw weer in oude gewoontes? „Dat risico bestaat inderdaad, maar als je goede afspraken maakt, kun je het minder frequente schermgebruik prima voortzetten. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie het erin houden één keer per week een bordspel te spelen, of een wandeling te maken.”

