Webby: ‘Door goed op mijn voeding te letten houd ik mijn diabetes onder controle’

„Ongeveer zeven jaar geleden kreeg ik van mijn huisarts te horen dat ik diabetes type II heb. Dit beïnvloedt mijn dagelijkse leven en hoe ik me voel. Zo heb ik veel last van hoofdpijn, voel ik me soms loom en moe en moet ik erg vaak naar het toilet.”

Onder controle

„Tot nu toe is het me gelukt om de diabetes onder controle te houden door op mijn voeding te letten. Ik heb in al die jaren nog geen medicatie genomen hiervoor. Daar ben ik blij om. Het was in het begin wel even zoeken, maar via een diëtiste kwam ik in aanraking met het zogenaamde FODMAP-dieet (een dieet waarbij bepaalde voedingsstoffen in eerste instantie worden vermeden en daarna weer worden toegevoegd aan het dieet zodat geanalyseerd kan worden of klachten worden getriggerd door deze voedingsstof, red.).

Ik heb nu een hele waslijst met producten die ik beter kan vermijden, zoals bepaalde koolsoorten, peulvruchten en granen. Verder let ik in de supermarkt goed op welke voedingsstoffen er in een product zitten, bijvoorbeeld of iets ongezoet is of niet. Ik probeer daar zo bewust mogelijk mee om te gaan.”

Stok achter de deur

„De Lekker in je vel-challenge werkt voor mij als een stok achter de deur. Ik ben nu eenmaal te zwaar en vind het daarom belangrijk dat ik in ieder geval mijn gewicht op peil weet te houden. Het liefst val ik ook wat af, maar ik wil in ieder geval niet over mijn denkbeeldige grens wat betreft gewicht heen. Het fijne aan de challenge vind ik dat het je bewust maakt van wat je eet.

Ik heb in het verleden ook verschillende diëten geprobeerd. In het begin val je dan af, maar ik merk toch dat de kilo’s er daarna weer aankomen. Door het jaar door doe ik daarom op verschillende momenten aan vasten. Ik eet dan alleen in de ochtend en in de avond en drink en eet overdag niks.”

Longcovid

„De eerste twee weken van de challenge heb ik niet meegedaan, omdat ik corona had en behoorlijk ziek was. Het was de tweede keer dat ik corona had, tijdens de eerste coronagolf liep ik het virus ook op en daar hield ik longcovid aan over. Hier merk ik nu nog steeds dagelijks de gevolgen van.

Het beperkt me vooral in mijn lichaamsbeweging. Mijn uithoudingsvermogen is erg laag en ik heb weinig energie. Dat helpt natuurlijk niet als je wil afvallen. Zo zou ik mijn hometrainer wel willen gebruiken, maar daar heb ik simpelweg de energie niet voor. Ik probeer soms te wandelen, maar kan dit niet op een uitdagend tempo doen. Daarnaast heb ik een overwegend zittend beroep, dus om dagelijks genoeg te bewegen is momenteel wel een uitdaging. Volgende week ga ik wel weer starten met het zwemmen samen met een collega.”

Experimenteren met recepten

„Omdat ik dus de eerste twee weken van de challenge niet echt heb gevolgd, ga ik straks nog twee weken langer door. Mijn tip aan anderen is om ook door te zetten. Misschien ben je niet meteen afgevallen, maar de challenge zet je aan tot het maken van gezonde keuzes. Een andere tip is om recepten een klein beetje aan te passen als een bepaald product je niet aanstaat. Ik ben bijvoorbeeld niet zo’n vleeseter, dus heb ik laatst kip vervangen door garnalen. Probeer te experimenteren, want vaak komen er hele leuke en verrassende gerechten uit!”

