Praat mee: Houd jij je kat binnen tijdens het broedseizoen?

Dat de combinatie kat en vogel geen gelukkige is, moge duidelijk zijn. De Vogelbescherming vindt het aantal vogelslachtoffers door katten zorgwekkend en legt uit dat loslopende katten door hun gejaag grote schade kunnen toebrengen aan vogelsoorten in beschermde gebieden. „Maar ook buiten beschermde gebieden lopen vogels risico”, schrijft de organisatie op haar website.

„Zeker weidevogels zijn extra vatbaar voor roofdieren zoals katten, omdat er steeds minder geschikt leefgebied voor deze populaties is. Hoewel katten meestal niet de grootste bedreiging zijn voor de instandhouding van vogels, zijn ze in sommige situaties wél de grote boosdoeners.” Omdat alle wilde vogels in Nederland wettelijk beschermd zijn, is de kattenbezitter formeel gezien in overtreding is wanneer de kat zo’n vogel vangt. „Slechts weinig eigenaren van katten realiseren zich dat.”

Binnenkat

De Vogelbescherming vindt het erg dat er zo veel vogels doodgaan door katten, maar een echte bedreiging voor de vogelpopulatie zijn katten niet. „De vele vogelslachtoffers die katten maken lijken er niet voor te zorgen dat populaties van de algemene vogelsoorten op landelijk niveau onder druk staan”, legt de organisatie uit. „Niet voor niets leggen vogels meerdere eieren en broeden veel soorten vaak meerdere keren.”

„Het is een ’normaal’ verschijnsel dat een groot deel van de jongen niet groot wordt en voortijdig sterft. Bij het leggen van de eieren houden vogels als het ware rekening met roofdieren.” Desalniettemin meent Arjen Lubach dat katten tijdens het broedseizoen - dat van 15 maart tot ongeveer 15 juli duurt - ’binnenkatten’ moeten zijn. Maar is dat wel goed voor een kat?

Ja, meent huisdieren-website LICG. „Een kat die altijd binnen blijft, heeft een grotere kans op een lang leven en een goede lichamelijke gezondheid dan een buitenkat, mits ze binnen genoeg bewegen en gezonde voeding krijgt”, staat er op de website. „Buitenkatten staan namelijk bloot aan de gevaren van de buitenwereld, zoals ongelukken, bestrijdingsmiddelen in de tuin en parasieten.”

Praat mee

Wat vind jij? Moeten katten inderdaad binnen blijven tijdens het broedseizoen? Of laat je liever je kat zijn of haar eigen ding doen?

Marion zegt dat katten ’s nachts binnen houden al veel zou schelen.

Nasanne vindt het allemaal onzin.

Maar Nadja vindt het wél een goed idee.

