Werken mondkapjes wel of niet?

Buffy-actrice Kristy Swanson opgenomen in ziekenhuis met corona

Kristy Swanson is opgenomen in een ziekenhuis in New York met corona. De Buffy-actrice liet maandag op Twitter weten dat ze het virus een tijdje geleden heeft opgelopen en het nu is overgeslagen naar haar longen. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en ligt aan de beademing.