Edouard Vermeulen: Ik zie Máxima graag in kleur

Het Belgische modehuis Natan heeft een boutique in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Natan-fans zijn er immers genoeg in Nederland. Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat de ontwerper min of meer hofleverancier is van ons koningshuis. Maar liefst 70% van de outfits van koningin Máxima is afkomstig van Natan. En ook koningin Mathilde van België en Sylvia van Zweden zijn vaste klant.