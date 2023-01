’In coronatijd merkte ik hoeveel ik de gezelligheid van restaurants miste’

Vleesliefhebber

Ingeborg Poel (48) Ze is getrouwd, moeder van drie dochters (19, 18 en 11) en eigenaar van het Swolsch Friethuys in Zwolle.

„Na mijn hbo-opleiding ben ik gaan werken in de cafetaria van mijn schoonouders. In 2002 hebben mijn man en ik het overgenomen. Paradiso was een wijkcafetaria, we hadden veel vaste klanten. In 2015 zijn we het Swolsch Friethuys in de binnenstad van Zwolle erbij begonnen. Daar hadden we veel meer toeristen als gast én mensen die het liefst steeds een andere snack wilden proberen.

Onze huysfrikadel maak ik zelf, dat is een van onze bestverkopende snacks. Maar ook de rendangkroket doet het heel goed, die is echt niet aan te slepen. Ik mag zelfs van mijn personeel nog maar vier soorten kroketten zelf maken, anders wordt het te druk. Als ik iets nieuws heb bedacht, moet ik ook een snack laten gaan.

Paradiso hebben we in 2018 aan onze bedrijfsleidster verkocht, de focus ligt nu op het Swolsch Friethuys en onze foodtruck. Ik hou enorm van de Nederlandse frituurcultuur. Het heeft iets gezelligs; even snel een hapje doen en wat kletsen. Ik ga dan ook nooit met tegenzin naar mijn werk.

Ik heb er geen moeite mee dat er veel vlees doorheen gaat. Onze Vechtdalgehaktballen komen van koeien die een mooi leven hebben gehad. Toch hebben we in de loop der jaren ons aanbod uitgebreid en daarbij ingespeeld op de vraag naar vegetarische en vegan snacks, net zoals ik dat heb gedaan bij de vraag om glutenvrije snacks. We hebben bijvoorbeeld een kroket van kastanje-champignons op de kaart staan. Maar die bakken we wel in frituurvet waar ook de vleessnacks in worden klaargemaakt. De die-hard vegan kan ik helaas niet bedienen.”

Vegetarisch

Nina Olsson (49) Ze is single, moeder van een dochter en een stiefzoon, en chef-kok en mede-eigenaar van vegetarisch restaurant Chez Nina in Amsterdam.

„Ik ben vegetarisch gaan eten toen de gekkekoeienziekte de kop op stak. Vlees heeft me nooit echt aangetrokken. Je kunt ook zonder dierlijke producten voedzaam en lekker eten. Ik kom oorspronkelijk uit Zweden en heb daar jaren voor foodmagazines gewerkt. Ik ontwikkelde recepten en schreef vier kookboeken, allemaal vegetarisch – zo’n 95% van mijn recepten is vegan.

Ik heb een paar jaar echt alleen maar vegan gegeten, maar ben daar wat makkelijker in geworden. Eens per maand gebruik ik een ei, denk ik. En heel soms eet ik kaas. Als een familielid uitgebreid heeft gekookt met dierlijke producten, eet ik dat wel. Ik hou niet van te veel zwart/wit-denken.

In de coronatijd merkte ik hoeveel ik de gezelligheid van restaurants miste. Toen ontstond het idee om voor mezelf te beginnen. Sinds een paar maanden heb ik met een zakenpartner brasserie Chez Nina geopend en het loopt supergoed. Ik ontwikkel mijn gerechten vaak op basis van een herinnering aan een plaats of persoon en maak er iets persoonlijks van.

De Nederlandse snackcultuur vind ik wat fantasieloos. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind bitterballen naar niks smaken. Mosterd erbij is weer too much – het raakt daardoor uit balans. Als het laat is en ik heb honger, wil ik nog weleens een snack halen. Een goede falafel is ook een snack.

Mijn dochter is echt vernederlandst. Op Zweedse scholen is alles organisch en zonder suiker; hier wilde ze net als alle kinderen ook chocoladepasta op brood. ‘Jij met je organische lunchboxen,’ riep ze dan. Ja, dat vond ik wel lastig...”

