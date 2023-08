De Stiefmoeder: ’Het is misschien maar beter dat we hier een punt achter zetten’

Donderdag

Ik weet zeker dat ik inmiddels paars ben aangelopen, maar blijf tegenover Mila de rust zelve. Ik strijk wat losse krulletjes uit haar gezicht. „Nou, gelukkig maar. We dachten dat je kwijt was!” Mila kijkt me stralend aan. Haar tranen zijn alweer verdwenen. Ik schenk haar mijn liefste glimlach en geef haar een knuffel, maar vanbinnen kook ik. Mama zei wát? Mama zei f*cking wát?! Ik zal mama eens iets zeggen! Dat Eline problemen met mij heeft is tot daaraan toe, maar dat ze haar dochter nu bij haar smerige spelletjes betrekt, gaat me echt te ver.

Ik bel Leroy en Eline om te zeggen dat ik Mila heb ’gevonden’ en binnen een paar minuten staan ook zij bij de glijbaan. Leroy geeft Mila een dikke knuffel en zegt dat ze hem heeft laten schrikken. Als Mila hem vervolgens hetzelfde vertelt als ze mij vertelde, kijkt hij vragend naar Eline. Die haalt nonchalant haar schouders op. „Ach, ze heeft me vast verkeerd begrepen.” Uit de blik die Mila haar moeder geeft, maak ik op dat ze helemaal niets verkeerd heeft begrepen. Omdat ik zo middenin de dierentuin en in het bijzijn van hun kinderen geen scène wil schoppen, besluit ik het voor nu te laten gaan, maar het later zeker met Leroy te bespreken. Eens kijken wat hij te zeggen heeft.

De rest van de dag gaat snel voorbij. Eline doet griezelig aardig tegen mij en lijkt zich van geen kwaad bewust. Ik daarentegen probeer mijn afstand te bewaren en richt me vooral op Leroy en Mila. Ondertussen probeer ik ook nog te genieten van de dieren om me heen. Daarvoor zijn we tenslotte gekomen. Tegen een uur of vijf heeft iedereen het wel gehad. De kinderen gaan mee met Eline, die me bij het afscheid een knuffel geeft alsof we vandaag beste vriendinnen zijn geworden. Leroy brengt mij naar huis. Mijn fiets halen we morgen wel op. Omdat ik mijn woede en frustratie al een halve dag heb moeten wegstoppen, begin ik het gesprek waarop ik al die tijd heb gewacht nog voordat we thuis zijn. Ik begin voorzichtig en vraag Leroy hoe hij het vond vandaag. „Heel erg leuk. Een geslaagde dag. Fijn dat we dit zo samen kunnen doen.” Hij klinkt blij. Zijn antwoord verbaast me. Of nou ja, eigenlijk ook weer niet. Mannen pikken dit soort dingen minder snel op.

Dan moet ik maar duidelijk zijn. Ik haal diep adem. „Dat Mila kwijt was, vond ik een heel vreemd verhaal. Ik weet bijna zeker dat ze Eline niet verkeerd heeft begrepen, maar dat Eline het expres zo heeft gespeeld om mij een schuldgevoel te geven.” Leroy kijkt verbaasd en werpt tegen dat Eline juist heel aardig tegen me is geweest. „Ja, en waarschijnlijk was dat omdat ze wist dat wij het er nu over zouden hebben en ze jou langer kent dan vandaag. Prima dat jij een soort blinde vlek hebt wat haar betreft, maar geloof mij: je ex speelt een gemeen spelletje en is een rotwijf. Ik wil haar niet meer zien.” Zo, dat is eruit.

Het is duidelijk dat Leroy niet weet wat hij met deze situatie aan moet. Verslagen staart hij naar het stuur. „Zal ik anders eens met haar gaan praten? Waarschijnlijk is het gewoon een misverstand. Toen we uit elkaar gingen, spraken we af dat we altijd zouden doen wat het beste is voor Mila en Jax. Ik kan me daarom niet voorstellen dat ze Mila zou inzetten om jou op de kast te krijgen.” Als je een man met kinderen datet, staan zij op nummer één. Begrijpelijk. Maar dat zijn ex óók voor mij staat, gaat er bij mij niet in. Krijgt Fay toch nog gelijk, met haar verhalen over baby mama drama… Ik zucht diep. „Weet je wat, ga jij maar met haar praten. Ze zal je toch vertellen dat ik spoken zie. En als jij er dan voor kiest om haar te geloven in plaats van mij, is het misschien maar beter dat we hier een punt achter zetten.”

Meer VROUW

