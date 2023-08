De Stiefmoeder: ’Op haar scherm zie ik foto’s van mij die weinig aan de verbeelding overlaten’

Zondag

Nadat ik donderdagavond had gezegd dat we misschien maar beter een punt achter ‘ons’ konden zetten, mocht Leroy Eline geloven in plaats van mij, is Leroy boos weggelopen. Ik was er klaar voor om het erbij te laten, tot Fay gisteren langskwam en we een goed gesprek hadden over deze nieuwe situatie; het is voor hem ook niet makkelijk. We vinden elkaar súperleuk, dus waarom zouden we dat secreet dat laten verpesten? Fay wist het allemaal mooi te brengen. Onder lichte dwang appte ik Leroy om hem te vragen of-ie vandaag wilde langskomen. Dat was het geval. En nu zit ik zenuwachtig te wachten tot hij aanbelt alsof we elkaar weer voor het eerst zien.

Om 20:00 gaat de bel. Stipt als altijd. Ik haal diep adem en loop naar de deur, waarachter ik niet Leroy maar een enorme bos bloemen tref. Aan de rechterkant komt Leroy tevoorschijn. Met puppy-ogen kijkt hij me aan. ‘Sorry mooierd.’ Eigenlijk zou ik nu moeten vragen wat hem precies spijt, maar de bloemen zijn nogal overweldigend en eigenlijk wil ik niets liever dan hem kussen. Dat is daarom precies wat ik doe. ‘Ook sorry’, mompel ik met mijn neus tegen zijn borst terwijl ik eigenlijk niet eens precies weet waarom.

Omdat we allebei nog niet hebben gegeten, bestellen we sushi die we voor de televisie opeten. Ondertussen word ik tot drie keer toe gebeld door een anoniem nummer. De telefoon gaat steeds een keer over en wordt dan weer opgehangen. Hoewel ik een vermoeden heb, neem ik niet op. Eline stikt er maar in. Zij mag Leroy dan wíllen, hij zit hier naast mij op de bank. En ik ben niet van plan ‘m te laten gaan.

Maandag

Ik schrik me kapot van de wekker. Die heb ik een paar weken niet gehoord - en ook absolúút niet gemist. Met een pijnlijk gezicht grijp ik naar mijn hoofd. De zomervakantie zit erop. Wat gaat dat toch altijd snel. Met moeite slinger ik mijn benen over de rand van het bed. De enorme kater in combinatie met het feit dat ik op het punt sta ongesteld te worden, zorgt ervoor dat ik me alles behalve fit voel. Maar er zit niets anders op dan me te vermannen. Er wacht tenslotte een klas vol kleuters op me. Leroy slaapt nog. Hij werkt ‘s maandags vanuit huis en neemt het dan niet zo nauw met de werktijden. Stilletjes maak ik me klaar en geef ik hem vlak voor ik de deur uitga een kus op zijn voorhoofd. Het warme gevoel dat door mijn hele lijf trekt op het moment dat ik dat doe, zegt genoeg: hij is het waard.

Van werken komt vandaag niet veel. In plaats daarvan word ik bestookt met tientallen vakantieverhalen en besteed ik vooral tijd aan het leren kennen van mijn nieuwe leerlingen. Aan het einde van de dag komt Evie - een klein, compleet in het roze gestoken meisje - bij mijn bureau staan. ‘Juf Sanne! Eigenlijk ben je juist wél heel leuk.’ Niet-begrijpend kijk ik haar aan en vraag ik waarom ze had verwacht dat ik dat niet zou zijn. ‘Dat zei mama.’ Huh, wat is dit nou weer?!

Als ik Evies moeder even later op het schoolplein zie staan, besluit ik het haar op de man af te vragen. Ze kijkt me minzaam aan en pakt haar telefoon erbij. ‘Ik heb je gegoogled, omdat ik wilde weten wie mijn dochter les zou gaan geven en kwam dit tegen.’ Ze drukt haar telefoon nog net niet ín mijn gezicht. Op haar scherm zie ik een instagramprofiel met mijn naam en foto’s van mij die weinig aan de verbeelding overlaten. Ik krijg het spontaan bloedheet en sta met mijn mond vol tanden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit dit soort foto’s heb gemaakt. En dan zie ik het… dat is wel mijn hoofd, maar níét mijn lijf! De trut…

