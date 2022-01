Ga jij vandaag naar de kapper of sportschool in het theater of museum?

Protest

De cultuursector is dicht. Vorige week werden er versoepelingen in de coronamaatregelen bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Veel sectoren kwamen er gunstig vanaf, maar de horeca en cultuursector mogen nog steeds hun deuren niet openen.

Hierdoor klinkt er onbegrip uit de cultuursector. In een artikel in De Telegraaf zegt Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum: „Wel Ikea en geen musea, dat kan niet.” Daarom is dit protest georganiseerd, met als naam ’Kapsalon Theater.’ Bezoekers krijgen de mogelijkheid naar het theater te gaan voor een knipbeurt. Dan kunnen ze tegelijkertijd een voorstelling kijken. Ook musea doen mee: zij bieden eenmalige sportlessen aan. Dat is te lezen in De Telegraaf.

Veiligheid

Musea, theaters en bioscopen kunnen goed coronaproof gemaakt worden volgens Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. „Theaters en bioscopen zijn bewezen de veiligste plekken om heen te gaan maar daar lijkt nog geen enkel perspectief te zijn.” Er kan op deze plekken gewerkt worden met kaartjes, vaste stoelen, afstand en mondkapjes.

Aan de andere kant heeft het kabinet ervoor gekozen de cultuursector dicht te houden voor een reden. Door het aantal contactmomenten tussen mensen te verminderen, kunnen we besmettingen tegengaan. Bovendien is er niet genoeg capaciteit om te handhaven, waardoor er wellicht besmettingsgevaar is.

Reacties

#kapsalontheater leeft op Twitter en veel mensen hebben gereageerd op initiatiefnemer Diederik Ebbinge. Twitteraar Fransje komt graag langs voor een ’knipbeurt.’

Deze vrouw wenst een van de initiatoren Diderik Ebbinge succes. Ze is van mening dat de handhaving beter elders kan komen controleren.

Twitteraar Inge vindt dat het protest beter kan.

Praat mee

