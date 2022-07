’Ik heb een bloedhekel aan appen; ik voel me opgejaagd’

„Ik heb een bloedhekel aan appen. There, I said it. Waarschijnlijk ben ik hopeloos ouderwets - ja, dat kun je ook op je 30e al zijn - maar ik vind het onpersoonlijk, rete-irritant om één gesprek uit te smeren over een volledige dag én ik voel me erdoor opgejaagd. WhatsApp gebruik ik om te vertellen dat ik goed ben thuisgekomen, om foto’s door te sturen en om afspraken te maken. Niet om echte gesprekken te voeren of elkaar beter te leren kennen.

Daarbij komt: ik ben er gewoon ontzettend slecht in. Komt er een appje binnen terwijl ik bezig ben met iets anders, dan slaan mijn hersenen dat niet op en kan het zomaar zijn dat je een paar dagen wacht op een reactie. Tegen de tijd dat ik erachter kom dat ik nog moest antwoorden, is het bijna gênant om dat alsnog te doen. Pas na drie dagen terugsturen dat het goed gaat en checken hoe het er bij de ander voor staat, komt niet heel geïnteresseerd over.

Blauwe vinkjes

Toen de blauwe vinkjes nog niet uit konden, omzeilde ik daarom vakkundig de gesprekken die ik nog niet had geopend. Als ik ze wel had geopend en dus voor onbeantwoorde blauwe vinkjes zorgde, zat ik op hete kolen, omdat ik het gevoel had dat degenen aan de andere kant van de lijn misschien zouden denken dat ik boos was of hen met opzet negeerde. Ik maakte dan ook dankbaar gebruik van de update die het mogelijk maakte om de blauwe vinkjes uit te zetten. Net als van die om je ’laatst gezien’-status te verbergen. Vooral dat laatste tot ongenoegen van mijn moeder.

’Waarom kan ik niet meer zien wanneer je online bent geweest?’ Nog geen halfuur nadat ik m’n instellingen had veranderd, hing ze aan de lijn. Ze was het er niet mee eens - gebruikte mijn ’laatst gezien’ blijkbaar als methode om te checken of ik nog niet van de aardbodem was verdwenen. Mokkend zette ik ’m dus maar weer aan. Ik wil niet dat m’n moeder zich onterecht zorgen maakt en als dit haar gemoedsrust geeft, dan werk ik daaraan mee. Tot iemand - die me over iets heel anders appte - zei: ’Zo, jij was laat op vannacht!’ Creepy. Hij ging direct weer uit. Als iemand wil weten of ik nog leef, bellen ze me maar.

Dat altijd maar bereikbaar moeten zijn en van de hele wereld moeten weten wie wat op welk moment doet, ik snap het niet. Toen nog niemand een mobiele telefoon met WhatsApp had, kon je toch ook niet zien of iemand ’online’ was? Je belde en werd er niet opgenomen, dan probeerde je het een paar uur later nog een keer. Of je ging gewoon langs. Als de nieuwste update - het verbergen van je ’online’ status dus beschikbaar komt - ben ik een van de eersten die er gebruik van zal gaan maken. Hoe minder informatie, hoe beter. Sorry mam.”