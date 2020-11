’Ik betaal liever voor ongesteldheid dan voor obesitas’

Maandverband en tampons zijn duur. Zelfs als je geen A-merken koopt, kost een menstruatie maandelijks best wat centen. En niet iedereen kan dat betalen. Zeker tienermeiden uit armlastige gezinnen niet. Nederland mag dan een welvarend land zijn, bijna 8% van de huishoudens leeft in armoede. Een pakje maandverband is dan een aanzienlijke uitgave.

Tampon

Hoe vreselijk is het, als je als jonge meid moet beknibbelen op iets dat eigenlijk bijna medisch noodzakelijk is? Stel je voor dat je een hele dag met hetzelfde verbandje, of één tampon moet doen. Ik kan me nog het moment herinneren dat ik op school gigantisch doorlekte en als een soort wandelend horrorscenario de ultieme walk of shame naar de wc’s liep. En ik had al het maandverband van de wereld tot mijn beschikking.

Maar het bloeden kan soms heftig en/of onvoorspelbaar zijn, zeker bij jonge meiden. Dat is al lastig genoeg zónder dat menstruatieproducten op rantsoen zijn. Die producten zijn een primaire levensbehoefte. En we betalen met z’n allen voor heel wat andere dingen die niet zo noodzakelijk zijn, dus waarom niet hiervoor?

Welvaartsziekten

Want ja, als de overheid gratis maandverband gaat verstrekken, moeten jij en ik daarvoor betalen. Maar ik betaal eerlijk gezegd liever voor de menstruatieproducten van tienermeisjes, of vrouwen in armoede, dan voor de behandeling van al die mensen die door hun ongezonde levensstijl allerlei welvaartsziekten krijgen en daarmee de zorgkosten door het dak jagen.

Begrijp me niet verkeerd, ik betaal met liefde belasting zodat iedereen die iets nodig heeft dat kan krijgen. Maar het is wel vreemd dat we betalen voor heel veel dingen die niet nodig hadden hoeven zijn als mensen zich een beetje verstandiger hadden gedragen, en níet voor dingen die ons overkomen, die bij mens-zijn horen, en waaraan we niks kunnen doen. Waarom betalen we wel mee aan de longkankerbehandeling van een verstokte roker, of aan de gastric bypass van iemand met obesitas, maar niet voor maandverband, of anticonceptie?

Voedselbank

Waarom betalen we wel voor de kinderbijslag, terwijl een gezin stichten toch echt een keuze is, maar vinden we dat vrouwen in armoede voor tampons maar naar de Voedselbank moeten gaan, of eten uit hun mond moeten sparen? Wat mij betreft is dat meten met twee maten. En als we dan blijkbaar moeten kiezen wat ons belastinggeld meer waard is, bekostig ik liever een gratis nationale menstruatie, dan een ongezonde welvaartsmaatschappij.

Maar waar ligt dan de grens, kun je je afvragen. Er zijn ook mensen die geen wc-papier kunnen betalen, of, geen babyvoeding. Moeten we dan alle arme mensen maar gratis van al hun primaire levensbehoeften voorzien? Dat kan natuurlijk niet. Maar wat we ondertussen weleens zouden moeten doen, is kritisch kijken naar waar we met z’n allen nou eigenlijk ieder jaar zo’n groot deel van ons inkomen aan uitgeven.

Baten

Zo langzamerhand wordt het tijd om de kosten-baten analyse op te maken. Ik denk namelijk dat we daaruit kunnen concluderen dat de kosten die we maken al lang niet meer tegen de baten daarvan opwegen. We geven klauwen met geld uit aan dingen die we niet hadden hoeven betalen als we ons niet zo lieten leiden door onze impulsen.

Als we verstandiger zouden leven en niet alleen zouden denken aan wat we nú willen hebben (die sigaret, dat tweede bord pasta, die nieuwe auto..) maar vooral aan wat er op ons verlanglijstje staat voor later (gezond blijven, oud worden, een mooie wereld doorgeven aan onze kinderen...). En, zoals iedere budgetcoach je kan vertellen: je kunt nou eenmaal niet alles hebben. Geld dat je uitgeeft, ben je kwijt. En helaas groeit het nog altijd niet op onze rug.

Condooms

Ik hoef geen kinderbijslag als er met dat geld maandverband gekocht kan worden voor arme meisjes. Ik wil best een suikertaks betalen, of dikke accijnzen op alcohol, als dat betekent dat we in plaats van ieder jaar een hogere zorgpremie, gratis condooms aan tieners kunnen verstrekken. Wat mij betreft mag er een verbod op tabak komen, zodat er veel minder mensen dure behandelingen voor longkanker hoeven te krijgen. Het geld klotst nou eenmaal niet tegen de plinten op, dus we moeten het verstandig uitgeven. Jij koopt daar misschien zelf niks voor, maar voor een ander is dat goud waard.