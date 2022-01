Moeten vrouwen meer uren werken?

Een derde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet nu uit vrouwen bestaan, staat op de website van de Rijksoverheid. Daar valt te lezen dat dit nodig was, omdat de diversiteit in het bedrijfsleven al jaren achterliep.

In 2019 werkte volgens het CBS 83% van de mannen meer dan 35 uur per week, terwijl dat percentage bij vrouwen ligt op 30%. De overige 70% van de vrouwen werkte parttime of helemaal niet. Volgens hoogleraar toegepaste economie Barbara Baarsma is dit de reden dat vrouwen minder vaak op hoge posities terechtkomen dan mannen, zegt ze in een aflevering van Pointer. „Ik denk dat het voor heel veel vrouwen een gewoonte is om maar parttime te gaan werken. Vaak zie je dat al na hun opleiding.”

Ze benadrukt dat vrouwen die fulltime werken, al relatief vaak de top bereiken. Op een hoge functie kom je volgens Baarsma niet zomaar met parttime uren. Als meer mannen fulltime werken, is het logisch dat zij op betere posities komen. Meer werken betekent overigens meer pensioen: uit onderzoek blijkt dat vrouwen die deeltijd werken ruim twee ton pensioen minder opbouwen dan mannen. Dat meldt De Telegraaf.

Sommige vrouwen willen de zorgrol op zich nemen en minder werken als ze kinderen hebben. Volgens Baarsma zit dit in de Nederlandse cultuur verweven. Vrouwen worden soms raar aangekeken als ze niet minder gaan werken. „Als mannen minder gaan werken, vinden mensen dat verwarrend en als vrouwen niet minder gaan werken wordt hen vaak een schuldgevoel aangepraat”, aldus Robin van Tilburg op de website van Pointer.

Op Twitter zijn mensen in discussie met elkaar over dit onderwerp. Twitteraar Marrigt is van mening dat ambitieuze vrouwen hogerop moeten kunnen gaan, maar dat zij blij is met haar parttime baan.

Mirjam is teleurgesteld over de reacties van anderen over moeders die fulltime werken.

Twitteraar Lieke vindt dat vrouwen in het begin van hun carrière beter fulltime kunnen werken dan parttime.

Marie Lotte is verbaasd.

