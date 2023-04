Praat mee: Liever meer salaris of meer vrije dagen?

Uit onderzoek van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNF) blijkt dat veel Nederlanders liever meer vrije dagen hebben, dan meer salaris. Volgens de vakbond heeft dat alles te maken met de oplopende werkdruk, die mede wordt veroorzaakt door personeelstekorten.

Kortere werkweek

CNF-voorzichter Piet Fortuin begrijpt die voorkeur wel. Meer uren draaien om personeelstekorten op te vangen, is volgens hem dan ook geen goed idee. „Deze kortzichtige oplossing gaat voorbij aan het feit dat mannen en vrouwen steeds meer onbetaald werk erbij krijgen: de zorg voor ouder wordende ouders, de zorg voor kinderen, zeker nu er minder kinderopvang beschikbaar is. Dit is omgerekend miljarden waard. Korter werken is nu de meest logische stap om in de toekomst met voldoende arbeidskrachten het betaalde en onbetaalde werk te verrichten”, aldus Fortuin in een reactie op het onderzoek.

Fortuin stelt dat de effectiviteit van de kortere werkweek al meermaals is bewezen. „In Groot-Brittannië is het afgelopen half jaar de grootste proef met de vierdaagse werkweek uitgevoerd. En deze is een succes. Dus in de praktijk werkt het uitstekend.”

Nadelig

Op sociale media als Twitter breekt de discussie over meer of minder werken los. Sommige Twitteraars geven aan wel meer te willen werken, maar dat dat financieel niet erg voordelig is. Zo zegt iemand: „Loonsverhogingen worden door verhoogde belastingen in een oogwenk weer afgeroomd.”

Meer werken kan ook andere nadelige gevolgen met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat wanneer iemand meer uren gaat werken, hij of zij daardoor minder recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag heeft.

Praat mee

Wat zeg jij? Gaat jouw voorkeur uit naar vrije dagen? Of laat je die liever schieten om je salaris te spekken? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Jacquel en Janneke stellen dat extra uren maken niet voor iedereen even voordelig is.

Esther is heel tevreden met haar dertigurige werkweek.

Volgens Janneke pakt een kortere werkweek echter niet in alle sectoren positief uit.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.