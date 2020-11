Ottolenghi: Doordeweeks zorgt mijn man voor het eten

Yotam Ottolenghi (51) Ⓒ Foto: Jonathan Lovekin

Er was een tijd waarin vegetarische gerechten werden geassocieerd met baardige mannen en vrouwen in wijde gewaden die in hun sandalen geitenwollen sokken droegen. Louter groenten op tafel stond voor armoede. Want als je ook maar iets van geld had, dan kon er toch op z’n minst wel een gehaktbal van af? En toen kwam Yotam...