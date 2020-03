Deel 12: ’Haar jarretels zijn een genot om naar te kijken’

Zwaar balend sta ik op de loopband. Ik denk terug aan het gesprek van vanavond. Anouk wist het weer helemaal naar haar hand te zetten, met als gevolg dat ik nu tot na de zomer in het tuinhuisje woon. En dus niet bij zalige Sara. Alsof ze mijn gedachten raadt, stuurt Sara mij een appje: ’Hoe is het gegaan?’

,Heel goed schatje,’ lieg ik. Ik stuur haar meteen een foto van mezelf in sportoutfit. Adem in, kin omhoog, halter nonchalant in de andere hand. Dat bevalt haar wel. Ze stuurt een filmpje terug waarin ze langs haar lippen likt. Ik begrijp de hint. ’Be right there’, app ik terug. Jammer dat ik nu niet met de Porsche ben, ze woont helemaal aan de andere kant van de stad.

Vastgebonden

Terwijl ik mijn fiets nog vastzet, gooit zij de deur open. Vanaf de verlichte gang kijkt ze toe hoe ik rommel in het duister. Ze zegt niets. Wat ziet ze er weer heerlijk uit. Haar haren in een knotje, en voor de vorm een bril op haar neus. Ze heeft nog steeds haar strenge mantelpakje van kantoor aan, maar nu zonder bloes. Haar borsten worden samengeperst onder het strakke jasje. Ze lijken te vechten om bevrijd te worden. Ze tilt haar rokje op en ik zie haar jarretels. Een genot om naar te kijken en om zo vast te mogen houden.

In drie stappen ben ik over haar tuinpad en sta ik voor haar. Gretig trekt ze me naar binnen en kwakt me tegen de kapstok. Sara brengt haar gezicht heel dicht bij het mijne, maar net als ik haar wil zoenen, trekt ze zich terug. Ze reikt naar een koord dat aan de kapstok hangt. Dan duwt ze mijn handen op mijn rug en slaat het koord een paar keer om mijn polsen. Met een felle ruk bindt ze ze vast aan de kapstok. Heel strak, zodat ik me nauwelijks kan bewegen.

Ze brengt haar gezicht weer bij het mijne. Haar tong likt langs mijn lippen. Als ik haar probeer te zoenen, bijt ze zachtjes op mijn lip. Ze zegt nog steeds niets, maar zakt door haar knieën. Likkend en bijtend. Ze tilt mijn shirt op en likt het zweet van mijn borst. Ik barst bijna uit elkaar van genot.

Ze zakt verder tot kruishoogte. Met een flinke ruk trekt ze mijn joggingbroek naar beneden. Fijn. Hij begon te knellen door mijn harde lid. Ik hoor haar ademhaling zwaarder worden als ze hem bevrijdt. Een klein fel likje over de top. Ik huiver. Nog een likje. Ik hou het niet meer: „Alsjeblieft, neem hem in je mond.”

Smeken

Ik kijk smekend naar beneden. Zij kijkt op. Haar ogen vernauwen zich. Ze komt overeind en doet een stap naar achter. „Wat deed je?” vraagt ze dreigend. „Niets,” stamel ik. „Ik vroeg alleen of je hem in je mond wil nemen.”

„Dat hoor ik. Maar wat deed je?”

„Niets,” antwoord ik naar waarheid. „Wel. Je smeekt. Zal ik je eens een reden geven om te smeken?” Ze pakt hem vast en rukt er hard aan. Haar ogen priemen door me heen. Ze trekt hard, maar ritmisch. Ik kronkel van genot. Dan stopt ze.

Ze doet een stap achteruit en begint zichzelf uit te kleden. Eerst haar jasje. Haar grote borsten springen uit hun dwangbuis, dan glijdt haar rokje op de grond. Ze gooit haar bril af trekt haar knotje los. Ze zwaait haar blonde lokken met een hoofdbeweging als een filmster in model. Ik barst bijna.

Het liefst zou ik haar weer smeken, maar ik weet dat ze dan nog langer doorgaat met uitstellen. En dus hou ik mijn mond. Ze loopt nu in jarretels en op haar pumps weer naar me toe. Dit keer laat ze zich wel kussen. Al zoenend trekt ze aan het koord. Wat heerlijk. Ik zoen haar wild terug.

De knoop

Ik kan niet wachten tot ze mij heeft losgemaakt en ik haar in mijn armen kan nemen. Ze rukt nog harder, maar in plaats van losser, trekt ze de knoop strakker. En strakker en nog strakker. En dan stopt Sara met zoenen. „Sorry,” mompelt ze. „Ik krijg hem niet los…”

Twintig minuten, veel gevloek, irritatie en uiteindelijk de knip van een schaar verder, zitten we naast elkaar op de bank. „Ondanks de knoop was het wel een fijn welkom,” zeg ik terwijl ik haar in mijn armen trek. Sara lacht en nestelt zich tegen me aan: „Dit is het welkom voor de man des huizes. Wanneer trekt je hier in?”

Ik haal diep adem en zeg: „Nog even niet schatje. We hebben net afgesproken dat ik tot eind van de zomer in het tuinhuisje blijf.” Ik voel haar verstijven. Dan staat ze op: „Ga weg,” snerpt ze. „Ja, maar...” stamel ik. „Geen ‘ja maar’. Ga weg. Nu!”

