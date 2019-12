Daghoroscoop 5 december

VANDAAG JARIG

Het is en blijft een grappige dag om jarig te zijn, of je nu jong bent of volwassen: van harte! Misschien onder invloed van de goedheiligman zult u komend jaar spiritueler zijn ingesteld, emotioneler en ook sentimenteler. U ontdekt dat rijkdom niet per definitie te maken heeft met geld.

RAM

Richt op deze Sinterklaasdag het zoeklicht op uw zakelijke en publieke activiteiten. U kunt op veel terreinen van uw leven vooruitgang boeken als u zich laat leiden door uw ambities en op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

STIER

Volg uw intuïtie als het erom gaat of u een ander kunt vertrouwen. Dankzij de hulp van een superieur die inziet waartoe in staat bent kan uw carrière vooruit stomen. Kom anderen tegemoet in het belang van een gezamenlijk doel.

TWEELINGEN

Bedenk een uitgekiende strategie en zet u voor 100% in. Voorkom dat schulden u te zwaar opzadelen met verplichtingen waaraan u misschien niet kunt voldoen. Noteer de nummers van interessante mensen die u ontmoet.

KREEFT

Voorkom dat uw verlangens u de baas worden. In een poging uw doel te bereiken kunt u te ver gaan, al is begerig zijn beter dan te kleinschalig denken. Schaf nu die dingen aan waarvoor u het afgelopen jaar ijverig hebt gespaard.

LEEUW

Blijf alert en oplettend en haal diep adem ook al hebt u weinig tijd. Laat u door stress niet uit het lood slaan als het tempo toeneemt of zich complicaties voordoen. Stem lichaam en geest op elkaar af en denk positief.

MAAGD

Deze Sinterklaasdag houdt een belofte in van liefde en succes al kunt u last hebben van een zekere mate van luiheid en de hoop iets te bereiken zonder er iets voor te doen. Reken op succes voor elke uiting van kunstzinnigheid.

WEEGSCHAAL

U staat aan de vooravond van een uitstekende periode waar het familie, vastgoed en investeringen betreft. Deel uw ideeën met huisgenoten als u een verbouwing overweegt. Ga aan de slag als u dit weekend pakjesavond viert.

SCHORPIOEN

U zult goed uit uw woorden kunnen komen en allerlei taken goed kunnen afronden. Maak u niet druk om onbelangrijke kwesties; bezoek liever iemand bij wie u in het krijt staat en neem een leuk cadeautje met rijmpje mee.

BOOGSCHUTTER

De ideeën die u aandraagt bij uw teamgenoten of werkgever kunnen goud waard zijn, als u bereid bent erover te brainstormen. Zoek steun bij een vriend(in) als een trauma u hindert. U kunt zelf uw vragen beantwoorden.

STEENBOK

Besef wat u zegt en tot wie u spreekt. Het kan moeilijk zijn om met mensen uit verschillende achtergronden te praten, maar geef desondanks geen geheimen prijs. Laat u niet leiden door ongeduld; diplomatie en tact zijn nu geboden.

WATERMAN

U kunt in deze positieve periode prestaties leveren die tot promotie kunnen leiden. Er wacht u een overvloed aan kansen als u uw expertise en bijzondere vaardigheden in het zonnetje zet. Blijf echter wel realistisch.

VISSEN

Uw heldere geest stelt u in staat om ongebruikelijke en inventieve ideeën gestalte te geven. Het is van belang uw gedachten met anderen te delen. Geef uw mening, maar luister eveneens; het zal u veel bewonderaars opleveren.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.