’Eén Blue Monday meer of minder, maakt nu ook helemaal niets meer uit’

Jamie Dornan vast in quarantaine tijdens overlijden vader

Jamie Dornan zat vast in quarantaine in Australië toen zijn vader Jim vorig jaar overleed in Noord-Ierland aan de gevolgen van het coronavirus. De 39-jarige acteur moest verplicht in een hotel blijven vanwege opnames van het BBC-drama The Tourist en kon daardoor niet op tijd naar zijn vader reizen, ...