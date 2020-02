Ben jij al aan het hamsteren?

Het coronavirus duikt op veel plekken op, ook in landen rondom Nederland. Wie ziekteverschijnselen vertoont, moet twee weken in quarantaine. Soms betekent dat ’gewoon’ veertien dagen thuisblijven. Maar even de deur uitgaan voor een boodschap is dan een absolute no go. Ook voor (nog) gezonde mensen kan het - vanwege angst - moeilijker worden om naar buiten te gaan. Om over lege schappen maar te zwijgen. Het idee om nu alvast een voorraadje in te slaan, voordat het virus Nederland bereikt, is dus misschien niet eens zo’n gek idee.

