’Ik wil geen kinderen met mijn vriend’

Lieve Sabine, ik woon inmiddels vier jaar samen. Mijn vriend en ik leerden elkaar tijdens het korfbal kennen en het klikte meteen. Nog geen half jaar na onze eerste kus, deelden we de voordeur en elkaars leven. Maar nu ik 31 ben en onze omgeving steeds vaker de kindervraag stelt, begin ik te twijfelen. Wil ik wel met hem kinderen krijgen? Wil ik überhaupt nog met hem samenwonen? Ik vóel het gewoon niet meer. Maar mijn vriend heeft het nu al twee keer naar voren gebracht. Het lijkt hem geweldig om samen met mij een gezin te stichten. Terwijl, ik moet er niet aan denken... Ik heb geen hekel aan hem en ook seksueel vind ik hem nog aantrekkelijk, maar als ik me een voorstelling maak van de toekomst, en hoe het er over een paar jaar uit moet zien, dan zie ik hem niet in dat plaatje voorkomen. Ik heb altijd gedacht dat ik kinderen wilde, maar dus niet met hem. Ik voel dat gewoon niet bij ons. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Bij hem blijven, of nu maar meteen zeggen dat het ’m niet wordt? Wat zou jij doen?

Sabine: „Ik zou in ieder geval niet stoppen met anticonceptie, want het lijkt me niet verstandig dat jullie samen een kind op de wereld zetten. En als hij echt heel graag vader wil worden, is het wel zo eerlijk als jij zegt dat je dat niet ziet zitten. Dan kan hij de keuze maken of hij vervolgens verder met je wil of niet. Hij kan gelukkig tot in lengte van dagen nageslacht verwekken. Als het andersom was geweest, was het weer een ander verhaal. Dan zou jouw biologische klok ook een rol gaan spelen. Ergens speelt die natuurlijk ook een rol. Want blijf je lekker doormodderen met deze jongen tot je iemand anders tegenkomt met wie je wel kinderen wil? Ik denk dat je dat maar eens goed bij jezelf moet onderzoeken. Het is in ieder geval wel het eerlijkste naar je vriend toe om te bespreken dat jij er heel anders instaat dan hij. Ik wens je veel succes met je keuze!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!