’Mijn moeder vroeg of ik haar wilde helpen met euthanasie’

„Op een woensdag in maart vroeg mijn moeder of ik haar wilde helpen met euthanasie. Het was een vraag die goed hard binnenkwam, maar ik begreep haar volkomen. Ik kon niks anders doen dan samen met ons gezin en de familie haar hierin te steunen. Er stond nog niks op papier, de wens was nog nooit eerder uitgesproken.

Jong alzheimer

Drie jaar daarvoor had ze de diagnose alzheimer gekregen. Ze was pas 55. In tegenstelling tot wat je vaak leest, werden mijn moeders klachten serieus genomen door de huisarts. Er volgden onderzoeken in het ziekenhuis, waar we na ongeveer 3 maanden te horen kregen dat mama alzheimer had.

Ons leven veranderde drastisch, maar haar leven stond stil en ze leverde dagelijks een beetje in. Niet meer kunnen werken, niet meer in de auto kunnen stappen; haar zelfstandigheid en het gevoel van niets meer kunnen bijdragen in de samenleving, maakte haar wereld kleiner.

Maar niet alleen haar wereld, ook haar gevoel van eigenwaarde werd steeds minder. We weten allemaal hoe progressief deze ziekte kan zijn, maar daar kom je pas echt achter als je telkens weer door de alzheimer wordt ingehaald.

Krachtige vrouw

Mijn moeder is haar bewustzijn van wat er met haar gebeurde en wat ze moest inleveren nooit kwijtgeraakt. Elke dag werd ze geconfronteerd met het feit dat ze niet meer kon meedoen in gesprekken, dat ze niet meer de meest normale dagelijkse handelingen kon uitvoeren, dat ze spullen niet meer kon opruimen en ook niet meer kon terugvinden.

Ze werd compleet afhankelijk van anderen en raakte de grip op haar eigen leven kwijt. En dat wist ze, dat voelde ze en dat wilde ze niet meer langer.

Op het moment dat ze onze steun had in haar keuze voor euthanasie, veranderde ze weer in de krachtige vrouw die ze voorheen altijd was. Mam had de touwtjes weer in handen, regie over haar eigen leven, en wist heel duidelijk aan te geven dat ze dit gevecht tegen alzheimer niet kon winnen.

Over euthanasie wordt weinig gesproken. Ik heb het internet afgestruind om te kijken hoe ik dit als dochter moest aanvliegen, op zoek naar ervaringen, verhalen…

Afscheid

Ik ben op gaan staan en besloot dit samen met mama en ons gezin te doen. Elke stap in dit traject was ze erbij, ze voelde zich gehoord en gezien. Ondanks het feit dat je weet waar dit naartoe gaat, voelde ik de kracht van haar, de rust die ze erbij had, en dat ze even weer de mama was zoals ik haar altijd kende.

Dat gaf mij de kracht om haar te sterken, haar laatste wens tot in perfectie uit te laten komen. En zo zijn we als gezin samen aan haar laatste reis begonnen. Samen met de huisarts, ook hierin nam hij mijn moeder serieus.

Mijn moeder voelde zich gehoord en gezien, maar vooral gesteund. Dat zorgde ervoor dat ze samen met ons haar hele draaiboek in elkaar heeft kunnen zetten.

Zes weken na het uiten van haar wens heeft ze in alle rust, en hoe gek het ook klinkt, met een lach op haar gezicht afscheid van het leven genomen.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.