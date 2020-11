Zó help je gedupeerde bedrijven

Theaterbon

Theatervoorstellingen zijn altijd erg leuk om te bewonderen, zeker als het musicals zijn. Helaas gaan deze niet door momenteel en hebben de kleine theaters het financieel moeilijk(er). Maar dit betekent niet dat je ze niet kan steunen. Je kan soms voorstellingen of optredens online bekijken, en ook bestaat de mogelijkheid om een theaterbon aan te schaffen. Hiermee reserveer je alvast een voorstelling voor betere tijden. Ideaal cadeau voor de cultuurliefhebber!

Kom van die bank af!

Heb je een vriend(in) die altijd maar klaagt dat ze niet genoeg beweegt, omdat er niet genoeg opties zijn? Reserveer dan een online sportles voor die persoon bij je lokale sportschool. Er zijn veel soorten om uit te kiezen. En uiteraard sport je gezellig mee. Zo heb je meteen weer even live contact met elkaar, wat tegenwoordig extra lastig is.

Pakketje van de boer

Soms is het leuk om iets meer moeite in een cadeau te steken. Zelf een cadeaumand samenstellen is altijd erg leuk. Bij veel boeren kun je vaak heerlijke producten kopen, zoals kaas, honing, fruit, groenten en/of yoghurt. Zoek de favorieten uit en maak er iets gezelligs van. Voor een personal touch kun je er ook nog een handschreven kaartje bij stoppen.

Stadskaart

Sommige plaatsen hebben een cadeaubon ontworpen die geldig is in vrijwel alle winkels en restaurants. Een goede manier om jouw dorp/stad te (her)ontdekken. Een leuke wandeling, een kopje take-away koffie en winkelen met je stadskaart. Om zo je lokale favorieten te steunen. Klinkt als een heerlijke middag om gezellig samen door te brengen!

Te goed om weg te doen

Het kan zijn dat een restaurant te veel eten heeft gemaakt voor de avond, omdat het tegenwoordig lastiger is om te plannen. Je kan als verrassingscadeau een to good to go-pakket halen. Dit is eten dat over is, maar nog prima geconsumeerd kan worden.

Cadeaubon plaatselijke kledingwinkel

Voor iedereen die van winkelen houdt is een cadeaubon van je favoriete kledingwinkel altijd goed. Veel winkels hebben een speciale cadeaubon. Vooral voor kleine kledingwinkels die geen online webshop hebben is dit een ideale manier om ze te steunen en aan unieke kleding te komen.

High tea/wine/beer bestellen bij een plaatselijk restaurant

Heb je iets te vieren en wil je groots uitpakken? Dan is een high tea, wine of beer van een plaatselijke restaurant een goede optie. Je krijgt een assortiment eten dat hoort bij het drankje en deze kan je ophalen of laten bezorgen door je favoriete restaurant.

Crisiskoken

Met het kookboek Crisis koken steun je de Voedselbank. Er staan heerlijke recepten in die je al met een klein budget kunt bereiden. Een leuk cadeautje voor de echte kookliefhebber en wellicht ook wel voor jezelf.

Pathé thuis-bon

Voor de echte filmliefhebber zijn het zware tijden nu er minder films uitkomen. Gelukkig kun je via streamingsplatforms zoals Pathé thuis veel films bekijken. Is je beste vriend(in) meer fan van horror, comedy’s of een romantische film?

Verzorging

Ook kappers en spa’s moesten een tijd dicht. Ga je voor een massage met je vriend(in) of koop je liever een cadeaubon waarmee jouw moeder een coupe kan krijgen die ze al heel lang wil?